Куркума снижает риск для сосудов при диабете, выяснили ученые

Ученые из Технологического института Флориды установили, что куркумин может защищать сердце и сосуды при сахарном диабете первого типа. Результаты исследования были представлены на профильном научном мероприятии и опубликованы на платформе MedicalXpress.

Сахарный диабет первого типа — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором даже при терапии инсулином сохраняется высокий риск сердечно-сосудистых осложнений. Повышенный уровень глюкозы со временем повреждает сосуды, ухудшая их структуру и функции.

В рамках эксперимента исследователи использовали крыс с аналогом человеческой формы болезни. Одной группе животных вводили куркумин, другая не подвергалась вмешательствам. Уже через месяц у крыс с диабетом, получавших это вещество, состояние сосудов значительно улучшилось и приблизилось к показателям здоровых особей.

Авторы отмечают, что куркумин действует как антиоксидант — нейтрализует нестабильные молекулы, предотвращая их разрушительное воздействие на клетки. Также вещество снижает воспаление, регулирует клеточные процессы и способствует лучшему контролю уровня сахара в крови.

«В ходе анализа было зафиксировано уменьшение воспалительных реакций, нормализация обмена кальция в сосудистой стенке и восстановление уровня белка теплового шока 70, который обычно нарушается при диабете. Эти изменения помогли снизить риск структурных повреждений сосудов и сохранить их эластичность, что критически важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», — отметили ученые.

Исследователи подчеркивают, что полученные результаты требуют подтверждения в клинических испытаниях с участием людей. По словам ученых, любые добавки, включая куркумин, следует применять только после консультации с врачом.

Ранее ученые выяснили, у кого витамин D снижает риск развития диабета.