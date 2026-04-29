Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Куркума снижает риск для сосудов при диабете, выяснили ученые

Ученые из Технологического института Флориды установили, что куркумин может защищать сердце и сосуды при сахарном диабете первого типа. Результаты исследования были представлены на профильном научном мероприятии и опубликованы на платформе MedicalXpress.

Сахарный диабет первого типа — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором даже при терапии инсулином сохраняется высокий риск сердечно-сосудистых осложнений. Повышенный уровень глюкозы со временем повреждает сосуды, ухудшая их структуру и функции.

В рамках эксперимента исследователи использовали крыс с аналогом человеческой формы болезни. Одной группе животных вводили куркумин, другая не подвергалась вмешательствам. Уже через месяц у крыс с диабетом, получавших это вещество, состояние сосудов значительно улучшилось и приблизилось к показателям здоровых особей.

Авторы отмечают, что куркумин действует как антиоксидант — нейтрализует нестабильные молекулы, предотвращая их разрушительное воздействие на клетки. Также вещество снижает воспаление, регулирует клеточные процессы и способствует лучшему контролю уровня сахара в крови.

«В ходе анализа было зафиксировано уменьшение воспалительных реакций, нормализация обмена кальция в сосудистой стенке и восстановление уровня белка теплового шока 70, который обычно нарушается при диабете. Эти изменения помогли снизить риск структурных повреждений сосудов и сохранить их эластичность, что критически важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», — отметили ученые.

Исследователи подчеркивают, что полученные результаты требуют подтверждения в клинических испытаниях с участием людей. По словам ученых, любые добавки, включая куркумин, следует применять только после консультации с врачом.

Ранее ученые выяснили, у кого витамин D снижает риск развития диабета.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!