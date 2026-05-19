Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Наука

Витамин D оказался защитником кишечника от воспаления

Frontiers: витамин D снижает риск кишечного воспаления и колоректального рака
verona studio/Shutterstock/FOTODOM

Витамин D играет важную роль в защите кишечника от воспаления и нарушений пищеварения, поддерживая целостность кишечного барьера и модулируя местный иммунный ответ. К такому выводу пришли ученые из Висконсинского университета в Мадисоне. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

По словам ученых, при дефиците витамина D чаще наблюдаются болезнь Крона, язвенный колит, дисбиоз и нарушения всасывания питательных веществ. В ряде экспериментов добавки витамина D снижали уровень воспалительных маркеров и улучшали качество жизни пациентов.

Особое внимание авторы уделяют молекулярным механизмам. Витамин D3 (холекальциферол) способен пассивно проникать в клетки эпителия кишечника и локально активироваться с помощью фермента CYP27B1.

«Этот фермент обнаружен в клетках толстой кишки. Локальная активация может запускаться сигналами повреждения, инфекции или воспаления, например через толл-подобные рецепторы», — объяснили ученые.

Ключевым посредником эффектов витамина D выступает его внутриклеточный рецептор (VDR). В кишечнике он регулирует всасывание кальция и фосфатов, но, кроме того, действует как противовоспалительный и антифибротический медиатор.

Исследования на мышах показали, что передача сигналов через VDR поддерживает здоровый кишечный барьер, способствует нормальному составу микробиоты и выведению из кишечника литохолевой кислоты, предотвращая развитие колоректального рака. При совместном воздействии кальция и активной формы витамина D на изолированную подвздошную кишку морских свинок улучшалась ее перистальтика.

Авторы подчеркивают, что способность эпителиальных клеток кишечника локально активировать витамин D для защиты от воспаления подтверждает модель слизистой регуляции. Понимание того, как активация VDR влияет на взаимодействие эпителия, иммунных клеток и микробиома, может открыть новые терапевтические мишени.

Однако, несмотря на многообещающие данные, клинических исследований на людях пока недостаточно, и общий вклад рецептора витамина D в здоровье кишечника требует дальнейшего изучения.

Ранее у арбуза выявили неожиданную пользу для здоровья.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!