Витамин D оказался защитником кишечника от воспаления

Витамин D играет важную роль в защите кишечника от воспаления и нарушений пищеварения, поддерживая целостность кишечного барьера и модулируя местный иммунный ответ. К такому выводу пришли ученые из Висконсинского университета в Мадисоне. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

По словам ученых, при дефиците витамина D чаще наблюдаются болезнь Крона, язвенный колит, дисбиоз и нарушения всасывания питательных веществ. В ряде экспериментов добавки витамина D снижали уровень воспалительных маркеров и улучшали качество жизни пациентов.

Особое внимание авторы уделяют молекулярным механизмам. Витамин D3 (холекальциферол) способен пассивно проникать в клетки эпителия кишечника и локально активироваться с помощью фермента CYP27B1.

«Этот фермент обнаружен в клетках толстой кишки. Локальная активация может запускаться сигналами повреждения, инфекции или воспаления, например через толл-подобные рецепторы», — объяснили ученые.

Ключевым посредником эффектов витамина D выступает его внутриклеточный рецептор (VDR). В кишечнике он регулирует всасывание кальция и фосфатов, но, кроме того, действует как противовоспалительный и антифибротический медиатор.

Исследования на мышах показали, что передача сигналов через VDR поддерживает здоровый кишечный барьер, способствует нормальному составу микробиоты и выведению из кишечника литохолевой кислоты, предотвращая развитие колоректального рака. При совместном воздействии кальция и активной формы витамина D на изолированную подвздошную кишку морских свинок улучшалась ее перистальтика.

Авторы подчеркивают, что способность эпителиальных клеток кишечника локально активировать витамин D для защиты от воспаления подтверждает модель слизистой регуляции. Понимание того, как активация VDR влияет на взаимодействие эпителия, иммунных клеток и микробиома, может открыть новые терапевтические мишени.

Однако, несмотря на многообещающие данные, клинических исследований на людях пока недостаточно, и общий вклад рецептора витамина D в здоровье кишечника требует дальнейшего изучения.

Ранее у арбуза выявили неожиданную пользу для здоровья.