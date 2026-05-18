У арбуза выявили неожиданную пользу для здоровья

Nutrients: арбуз полезен для поддержки сердечно-сосудистой системы
Арбуз может быть полезен не только как летний десерт, но и как продукт для поддержки сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Nutrients.

Ученые изучили влияние арбузного сока на сосуды. В рандомизированном двойном слепом исследовании участвовали 18 здоровых молодых людей, которые в течение двух недель ежедневно пили сок.

Исследователей интересовали два вещества, которыми богат арбуз, — L-цитруллин и L-аргинин. Они участвуют в образовании оксида азота — молекулы, которая помогает сосудам расслабляться и расширяться.

Эксперимент показал, что употребление арбузного сока помогало поддерживать работу сосудов даже при повышенном уровне сахара в крови, а также влияло на вариабельность сердечного ритма.

«Арбуз богат не только L-цитруллином и L-аргинином, но и антиоксидантами, витамином С и ликопином, которые помогают снижать окислительный стресс и могут играть роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил профессор Школы питания и пищевых наук Университета штата Луизиана Джек Лоссо.

Позднейшие обзоры и метаанализы также показали, что арбуз и содержащийся в нем цитруллин могут улучшать показатели, связанные с эластичностью сосудов и кровообращением.

Дополнительным плюсом остается низкая калорийность продукта: в двух чашках арбуза содержится около 80 ккал. При этом плод примерно на 92% состоит из воды, что делает его полезным для поддержания водного баланса в жаркую погоду.

