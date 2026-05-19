В России нашли эффективное лекарство при воспалении перикарда сердца

В Первом МГМУ обнаружили пользу лекарства от малярии при рецидивах перикардита

Ученые Сеченовского университета вместе с коллегами из ведущих европейских вузов и центров обнаружили, что иммуномодулирующий препарат гидроксихлорохин эффективен для контроля рецидивирующего перикардита (воспаление оболочки сердца). Кроме того, применение препарата позволило сократить потребность в глюкокортикостероидах и снизить их дозировки. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском университете.

Рецидивирующий перикардит — это воспаление оболочки сердца, в том числе на фоне аутоиммунных заболеваний, при котором после первого эпизода заболевание возвращается снова и снова. Такое течение сопровождается повторными госпитализациями, снижением качества жизни и нередко требует длительного приема глюкокортикостероидов, с которыми связаны риски побочных эффектов.

В исследование вошли 80 пациентов с рецидивирующим перикардитом. Анализ показал, что на фоне терапии гидроксихлорохином у пациентов снижалась частота рецидивов заболевания, а также значительно уменьшалось число госпитализаций.

Отдельно отмечается благоприятный профиль безопасности: серьезных побочных эффектов, требующих отмены терапии, зафиксировано не было. Большинство пациентов и врачей оценили эффект лечения как положительный.

«Рецидивирующий перикардит — это состояние, при котором пациенты могут годами сталкиваться с повторными эпизодами воспаления. Гидроксихлорохин не действует быстро, но может снижать частоту рецидивов и уменьшать потребность в более агрессивных препаратах», — отметила профессор кафедры кардиологии Сеченовского университета Ольга Благова.

Авторы подчеркивают, что препарат не предназначен для купирования острых эпизодов заболевания: его эффект развивается постепенно и проявляется при длительном применении. Наибольшую пользу он может представлять для пациентов с хроническим течением болезни, которым требуется поддерживающая терапия.

По мнению исследователей, гидроксихлорохин может рассматриваться как дополнительный вариант лечения, позволяющий снизить лекарственную нагрузку и улучшить контроль заболевания. Однако для окончательной оценки его эффективности необходимы рандомизированные клинические исследования.

