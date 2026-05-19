Раненые украинские военные переносят в европейские госпитали опасные супербактерии

Генетик Крутовский: опасные бактерии переносятся из украинских госпиталей в Европу
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых, в которую вошли специалисты Украины и Великобритании, опубликовали статью, в которой заявили, что раненные в боях украинские солдаты нередко оказываются заражены микроорганизмами, не реагирующими ни на один антибиотик. Генетик, профессор Геттингенского университета и Сибирского федерального университета, ведущий научный сотрудник Института общей генетики РАН Константин Крутовский в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что эти штаммы могут переносится из украинских госпиталей в Европу.

«Статья в целом соответствует современным данным о росте антибиотикорезистентности в условиях войны. Такой процесс ранее наблюдался в Ираке и Афганистане. Есть подтверждения, что в украинских военных госпиталях действительно фиксируется рост мультирезистентных бактерий, а также данные о переносе таких штаммов из Украины в европейские клиники — в Польшу, Германию, Нидерланды. То есть утверждение, что война способствует распространению антибиотикорезистентности, научно обосновано», — отметил Крутовский.

При этом эксперт подчеркнул, что статью нельзя воспринимать как доказательство появления принципиально новых «суперорганизмов».

«Статья, все-таки, представляет собой экспертное мнение, и она опубликована под рубрикой «Current Opinion» — то есть это не рандомизированное строго научное исследование, а экспертная аналитическая работа. На сегодня нет доказательств появления совершенно новых супербактерий именно из-за войны на Украине. Речь идет главным образом об усилении и ускорении отбора супербактерий и распространении уже известных резистентных штаммов. Многие такие бактерии существовали в госпиталях Восточной Европы и до 2022 года. Скорее, война действует как мощный ускоритель уже существующей глобальной проблемы антибиотикорезистентности», — пояснил генетик.

