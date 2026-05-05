Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Генетик развеял миф о том, что интеллект передается от матери ребенку

Генетик Крутовский назвал мифом заявления о том, что интеллект передается от матери
Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Заявления о том, что интеллект больше передается от матери — миф, рассказал «Газете.Ru» генетик, профессор Геттингенского университета и Сибирского федерального университета, ведущий научный сотрудник Института общей генетики РАН Константин Крутовский.

«В реальности все гораздо сложнее. Да, некоторые когнитивные гены действительно находятся на X-хромосоме. Но большинство генов интеллекта находятся в аутосомах (неполовых хромосомах), и вклад отца и матери примерно равный. Гены действительно влияют на интеллект, личность и риск психических расстройств, но это не «жесткая программа», а сложное взаимодействие ДНК и среды. Ни интеллект, ни характер не передаются буквально «как готовый пакет» от одного из родителей», — объяснил специалист.

По его словам, интеллект (IQ) связан с тысячами генетических вариантов. Это полигенный признак, он определяется генотипами многих генов.

«Наследуемость IQ у детей примерно 20–40%. Остальное — среда (образование, питание, социальные условия). Гены задают потенциал, но реализуется он по-разному. Нет какого-то одного «гена интеллекта». Вовлечены сотни или даже тысячи генов, каждый с очень небольшим эффектом. Есть несколько хорошо изученных генов, чья изменчивость связана с когнитивными способностями, памятью и вниманием, такие, например, как CHRM2 (важен для регуляции сердечного ритма, когнитивных процессов, синаптической пластичности и нейрональной возбудимости), BDNF (критичен для синаптической пластичности, обучения, памяти и адаптации) и COMT (влияет на когнитивные функции, эмоции, устойчивость к стрессу и поведение). Но ни один из них не определяет интеллект сам по себе», — заключил профессор.

Ранее генетик Екатерина Суркова объясняла механизмы метеозависимости, подчеркивая влияние генетических факторов и внешней среды.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!