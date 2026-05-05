Генетик развеял миф о том, что интеллект передается от матери ребенку

Заявления о том, что интеллект больше передается от матери — миф, рассказал «Газете.Ru» генетик, профессор Геттингенского университета и Сибирского федерального университета, ведущий научный сотрудник Института общей генетики РАН Константин Крутовский.

«В реальности все гораздо сложнее. Да, некоторые когнитивные гены действительно находятся на X-хромосоме. Но большинство генов интеллекта находятся в аутосомах (неполовых хромосомах), и вклад отца и матери примерно равный. Гены действительно влияют на интеллект, личность и риск психических расстройств, но это не «жесткая программа», а сложное взаимодействие ДНК и среды. Ни интеллект, ни характер не передаются буквально «как готовый пакет» от одного из родителей», — объяснил специалист.

По его словам, интеллект (IQ) связан с тысячами генетических вариантов. Это полигенный признак, он определяется генотипами многих генов.

«Наследуемость IQ у детей примерно 20–40%. Остальное — среда (образование, питание, социальные условия). Гены задают потенциал, но реализуется он по-разному. Нет какого-то одного «гена интеллекта». Вовлечены сотни или даже тысячи генов, каждый с очень небольшим эффектом. Есть несколько хорошо изученных генов, чья изменчивость связана с когнитивными способностями, памятью и вниманием, такие, например, как CHRM2 (важен для регуляции сердечного ритма, когнитивных процессов, синаптической пластичности и нейрональной возбудимости), BDNF (критичен для синаптической пластичности, обучения, памяти и адаптации) и COMT (влияет на когнитивные функции, эмоции, устойчивость к стрессу и поведение). Но ни один из них не определяет интеллект сам по себе», — заключил профессор.

