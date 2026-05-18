Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

В Финляндии играющие дети случайно нашли артефакты каменного века

Yle: на востоке Финляндии дети во время игры нашли два артефакта каменного века
Kainuun Museo

На востоке Финляндии пятилетние мальчики нашли два редких артефакта каменного века во время игры на обмелевшем берегу, а мать одного из них обратила внимание на необычные камни и передала их в музей Кайнуу. Об этом сообщает финская государственная вещательная компания Yle.

По словам археолога музея Йоуни Ваананена, такая находка — большая редкость. Один из обнаруженных предметов, предположительно, является точильным камнем, а второй представляет собой лезвие четырехгранного каменного топора.

Сейчас артефакты временно хранятся в музее Кайнуу, где в течение лета их выставят в стеклянной витрине для всеобщего обозрения. Осенью планируется передать их в Агентство культурного наследия Финляндии.

Совершить открытие детям позволили специфические погодные условия: уровень воды в озерах на большей части территории страны нынешней весной оказался исключительно низким, из-за чего обнажились участки берега, обычно скрытые водой, и открылись древние слои породы.

Ранее трехлетняя девочка нашла древний амулет возрастом 3800 лет.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!