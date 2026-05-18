Названо число украинских раненых, которые могут быть заражены супербактериями

Евгений Биятов/РИА Новости

Американские эпидемиологи в сотрудничестве со специалистами Украины и Великобритании опубликовали статью, в которой заявили, что раненные в боях украинские солдаты нередко оказываются заражены микроорганизмами, которые нельзя вылечить ни одним антибиотиком. Как рассказал «Газете.Ru» ректор Смоленского государственного медицинского университета, член-корреспондент РАН, специалист в области изучения антибиотиков Роман Козлов, инфицированы могут быть до 100% таких пациентов.

Сама по себе проблема не нова и не относится к войне, это общемировая тенденция.

«По оценкам экспертов, как минимум 1,27 млн человек в мире ежегодно напрямую погибают от инфекций, вызванных устойчивыми микроорганизмами, а суммарное негативное влияние антибиотикорезистентности затрагивает 4,95 млн человек. Из-за возможных инфекционных осложнений под угрозой могут оказываться самые разные медицинские вмешательства — от кесарева сечения до трансплантации органов и протезирования суставов», — подчеркнул Козлов.

По его словам, сама по себе идея усилить инфекционный контроль при лечении раненых правильная, но в статье есть спорные места.

«Авторам статьи сложно делать однозначные выводы [об ухудшении ситуации], потому что не очень понятен базовый уровень устойчивости в этих стационарах. В украинской системе здравоохранения проблема устойчивости к антибиотикам могла быть выражена сильнее, чем в Западной Европе изначально. Идея с орошением ран в целом правильная, но самое главное — знать базовый уровень устойчивости, с которым человек поступает. Инфицированы могут быть и 80%, а потенциально и 100% пациентов. Ничего сверхординарного в этом нет», — заключил он.

Ранее Европа заявила об угрозе распространения с Украины устойчивых к антибиотикам «супербактерий».

 
