В Молдавии обнаружили скифскую гробницу возрастом 2300 лет

AN: в Молдавии нашли скифскую гробницу возрастом 2300 лет с редкими предметами

Во время спасательных раскопок возле села Гура-Быкулуй археологи обнаружили скифское захоронение возрастом около 2300 лет. Внутри подземной камеры исследователи нашли человеческие останки, керамические сосуды, наконечники стрел, бусы, редкую курильницу и полированный каменный предмет, который мог использоваться в ритуальных целях. Об этом сообщает издание Arkeonews (AN).

Гробница, датируемая III веком до н.э., относится к курганному некрополю в районе Анений-Ной.

Одной из наиболее ценных находок стала керамическая курильница, характерная для скифских некрополей III–II веков до н.э. По словам специалистов, подобные предметы крайне редко встречаются в археологическом наследии Молдавии. Предполагается, что артефакт может пополнить коллекцию Национального исторического музея Молдавии.

Археологи отмечают, что курильницы в скифских погребениях обычно связаны с ритуальными практиками. Это позволяет предположить, что захоронение использовалось не только для погребения, но и для проведения сложных церемоний, связанных с верованиями и социальным статусом умершего.

Особый интерес также вызывает найденный в камере полированный камень. Исследователи предполагают, что он мог служить небольшим алтарем, однако окончательные выводы будут сделаны после дополнительного изучения находки.

По словам директора национального археологического агентства Влада Ворнича, раскопки продолжаются, и ученые рассчитывают обнаружить новые артефакты, которые помогут лучше понять устройство гробницы и погребальные традиции скифских общин Нижнего Днестра.

Скифы были кочевыми народами евразийских степей, известными своей коневодческой культурой, оружием и характерными погребальными обрядами. Для Молдавии подобные находки имеют особую ценность, поскольку позволяют изучать присутствие скифских сообществ на территории региона в эпоху позднего железного века.

