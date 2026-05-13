Археологи обнаружили фундамент загадочного искусственного острова возрастом 5000 лет

AAP: искусственный остров в Шотландии построили более 5000 лет назад

Археологи обнаружили, что искусственный остров-кранног в озере Лох-Боргастайл на острове Льюис в Шотландии был построен более 5000 лет назад — еще в эпоху позднего неолита. Работа опубликована в журнале Advances in Archaeological Practice (AAP).

Кранноги — это небольшие искусственные острова, встречающиеся в озерах Шотландии и Ирландии. Ранее считалось, что большинство из них создавали в железном веке или позже, однако новые данные показывают, что некоторые подобные сооружения появились значительно раньше.

«Сотни кранногов существуют в шотландских озерах, и многие из них до сих пор не исследованы или даже не обнаружены», — рассказала археолог Стефани Бланкшейн из Саутгемптонского университета.

Ученые давно знали о существовании каменного острова в Лох-Боргастайле и находили рядом фрагменты неолитической керамики. Однако изучить основание сооружения мешала мутная мелководная вода.

Для исследования специалисты использовали стереофотограмметрию — метод создания трехмерной модели объекта по множеству фотографий. Обычно археологи применяют для этого дроны, но под водой такой подход работает плохо из-за слабой видимости и невозможности использовать спутниковую навигацию.

Чтобы решить проблему, дайвер проплыл вдоль острова с двумя широкоугольными камерами, закрепленными на специальной раме. Это позволило создать подробную 3D-модель подводной части сооружения.

Под каменным слоем археологи обнаружили деревянное основание возрастом около 5000 лет. Оказалось, что сначала строители создали круглую деревянную платформу диаметром около 23 метров, сверху уложили слой хвороста, а позже укрепили остров камнем. Примерно через две тысячи лет конструкцию дополнительно усилили и соединили с берегом каменной дорогой.

«Очень быстро стало ясно, что надводная и подводная части представляют собой единую непрерывную конструкцию», — отметил морской археолог Фрейзер Стерт из Саутгемптонского университета.

Точное назначение краннога пока неизвестно. Однако найденные рядом следы человеческой деятельности показывают, что остров активно использовали на протяжении тысячелетий.

Ранее в антарктическом льду нашли следы путешествия Земли через облако сверхновой.