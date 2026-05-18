У путешествий выявили полезный для обмена веществ эффект

JTR: путешествия могут улучшать иммунную функцию и обмен веществ
Путешествия могут оказывать комплексное физиологическое воздействие на организм, влияя на обмен веществ, уровень стресса и работу иммунной системы. К такому выводу пришли исследователи из Университета Эдит Коуэн. Результаты опубликованы в журнале Journal of Travel Research (JTR).

Согласно их выводам, положительный опыт путешествий способен снижать биологическую «энтропию» — совокупность процессов, связанных с нарушением устойчивости организма. Это выражается в более стабильной регуляции физиологических функций, включая обмен веществ, нейроэндокринную активность и иммунные реакции.

Авторы отмечают, что смена обстановки и новые впечатления активируют когнитивные процессы и стимулируют работу мозга, что сопровождается изменениями в энергетическом обмене. Дополнительную роль играет умеренная физическая активность, характерная для поездок: она улучшает кровообращение, поддерживает мышечную функцию и способствует более эффективному снабжению тканей кислородом и питательными веществами.

Снижение уровня хронического стресса рассматривается как один из ключевых механизмов. Положительные эмоции и отдых во время путешествий связаны с нормализацией гормонального фона, в том числе снижением уровня стрессовых гормонов. Это, в свою очередь, может поддерживать иммунную функцию и процессы восстановления тканей.

В совокупности такие изменения отражаются на состоянии сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и метаболическом здоровье. Однако исследователи подчеркивают, что эффект зависит от характера поездки: чрезмерные нагрузки, стресс или риск инфекций могут нивелировать потенциальную пользу.

Авторы отмечают, что полученные данные требуют дальнейшей проверки, однако указывают на возможную роль путешествий как дополнительного фактора поддержания физиологической устойчивости организма.

