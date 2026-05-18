Натуральная замена сахару может замедлять старение клеток, выяснили ученые

Исследователи из Медицинского университета Цзуньи обнаружили, что стевиозид — натуральный подсластитель, содержащийся в стевии, — может замедлять процессы старения и снижать проявления нейродегенеративных нарушений. Результаты работы опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

В ходе экспериментов ученые изучали действие стевиозида на нематодах Caenorhabditis elegans — одном из основных модельных организмов для исследований старения. Выяснилось, что вещество увеличивало продолжительность жизни червей и улучшало показатели их физиологического состояния, при этом эффект зависел от дозировки.

Авторы также зафиксировали повышение устойчивости клеток к окислительному стрессу, который считается одним из ключевых механизмов старения. У организмов снижался уровень активных форм кислорода и возрастала активность антиоксидантных ферментов.

По данным исследователей, стевиозид активировал защитные механизмы митохондрий — клеточных структур, отвечающих за выработку энергии. Это помогало клеткам эффективнее справляться с поврежденными белками, накопление которых связано со старением и болезнью Альцгеймера.

Ученые считают, что стевиозид может стать перспективным кандидатом для профилактики возрастных и нейродегенеративных заболеваний. Однако авторы подчеркивают, что пока результаты получены только на лабораторной модели, и для подтверждения эффекта у людей потребуются дополнительные исследования.

Ранее фруктоза оказалась одним из ключевых факторов ожирения.

 
