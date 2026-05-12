Фруктоза оказалась одним из ключевых факторов ожирения

Nature Metabolism: фруктоза способна нарушать обмен веществ
Фруктоза может играть гораздо более важную роль в развитии ожирения и нарушений обмена веществ, чем считалось ранее. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Nature Metabolism.

Ученые проанализировали данные о распространенных подсластителях — столовом сахаре и кукурузном сиропе с высоким содержанием фруктозы. Оба содержат глюкозу и фруктозу, однако именно фруктоза, по словам авторов, воздействует на организм особым образом.

«Фруктоза — это не просто еще один источник калорий. Она действует как метаболический сигнал, который стимулирует образование и накопление жира иначе, чем глюкоза», — рассказал ведущий автор работы, профессор Университета Колорадо в Аншутце Ричард Джонсон.

По данным исследователей, фруктоза перерабатывается в организме через метаболические пути, которые обходят часть обычных механизмов контроля. Это может усиливать образование жира, снижать уровень клеточной энергии в форме АТФ и приводить к накоплению веществ, связанных с нарушением обмена веществ.

В перспективе такие изменения способны повышать риск метаболического синдрома — комплекса нарушений, включающего ожирение, инсулинорезистентность, повышенное давление и сердечно-сосудистые заболевания.

Авторы отмечают, что фруктоза поступает в организм не только с едой и напитками. Человеческое тело также может самостоятельно вырабатывать фруктозу из глюкозы, поэтому ее влияние на развитие заболеваний может быть более сложным, чем считалось раньше.

Исследователи предполагают, что в прошлом способность фруктозы помогать организму запасать энергию могла давать эволюционное преимущество во времена голода. Однако в современных условиях постоянного избытка калорий те же механизмы могут способствовать развитию хронических заболеваний.

«Понимание уникальных биологических эффектов фруктозы важно для разработки более эффективных стратегий профилактики и лечения метаболических нарушений», — отметил Джонсон.

