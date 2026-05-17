Ученые предупредили о внезапном росте заболеваемости раком толстой кишки

EJC: зафиксирован рост заболеваемости раком кишечника у людей младше 50 лет
Исследователи из Швейцарии обнаружили устойчивый рост заболеваемости колоректальным раком среди людей младше 50 лет. Анализ почти 100 тыс. случаев заболевания за 40 лет показал, что все чаще диагноз ставят пациентам в возрасте около 30 лет, причем нередко уже на поздних стадиях. Работа опубликована в журнале European Journal of Cancer (EJC).

Колоректальный рак остается третьим по распространенности видом рака в мире и второй причиной смертности от онкологических заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году зарегистрировали более 1,9 млн новых случаев и около 900 тыс. смертей.

В Швейцарии ежегодно выявляют около 4500 новых случаев заболевания. Скрининг позволил снизить заболеваемость среди людей старше 50 лет, однако среди молодых взрослых тенденция оказалась противоположной.

Исследователи проанализировали 96 410 случаев колоректального рака, зарегистрированных с 1980 по 2021 год. Оказалось, что опухоли, выявленные до 50 лет, составили 6,1% всех случаев. Частота заболевания в этой возрастной группе росла примерно на 0,5% ежегодно и достигла почти 7 случаев на 100 тыс. человеко-лет наблюдения. При этом среди людей 50–74 лет показатели, наоборот, снижались: на 1,7% у мужчин и на 2,8% у женщин.

Особенно выраженный рост наблюдался для опухолей прямой кишки у мужчин и женщин, а также правых отделов толстой кишки у молодых женщин. По мнению авторов, это может указывать на разные биологические или средовые механизмы развития заболевания. Еще одна тревожная находка связана со стадией болезни. Почти у 28% пациентов младше 50 лет рак уже дал метастазы к моменту постановки диагноза. Среди более старших пациентов этот показатель составлял около 20%.

Ученые призывают внимательнее относиться к симптомам заболевания независимо от возраста. К ним относятся кровь в стуле, длительные боли в животе, необъяснимая потеря веса и стойкие изменения работы кишечника.

Авторы отмечают, что некоторые страны, включая США, уже снизили рекомендованный возраст начала скрининга до 45 лет. При наследственной предрасположенности обследования рекомендуют начинать еще раньше.

Точные причины роста заболеваемости пока неизвестны. Среди возможных факторов исследователи называют изменения питания, рост ожирения, особенности образа жизни и влияние окружающей среды на микробиом кишечника.

Ранее ученых встревожило наличие «вечных химикатов» в 99 % исследованных образцов человеческой крови.

 
