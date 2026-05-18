Риск болезней сердца может повышаться еще до рождения, выяснили ученые

Осложнения во время беременности могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний у детей уже во взрослом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Северо-Западного университета. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Исследователи более 20 лет наблюдали за 1300 парами мать-ребенок. Они изучали влияние трех распространенных осложнений беременности: гипертонии, гестационного диабета и преждевременных родов. Когда детям исполнилось 22 года, ученые оценили их артериальное давление, уровень сахара в крови и состояние сосудов.

Наиболее выраженная связь обнаружилась у людей, чьи матери во время беременности страдали гипертоническими расстройствами, включая преэклампсию. У таких участников чаще фиксировали повышенный индекс массы тела, более высокое диастолическое давление и признаки нарушенного контроля сахара в крови.

Кроме того, ультразвуковое исследование показало утолщение стенок сонных артерий — ранний маркер сердечно-сосудистых заболеваний. По словам ученых, даже небольшие изменения толщины сосудистой стенки у молодых людей могут указывать на ускоренное сосудистое старение и повышенный риск инфаркта и инсульта в будущем.

Гестационный диабет также был связан с ухудшением показателей сердечно-сосудистого здоровья у потомства, хотя часть эффекта могла объясняться повышенным весом детей при рождении. У людей, родившихся раньше срока, чаще отмечались признаки нарушенного обмена глюкозы, однако выраженных изменений сосудов в 22 года пока не выявили.

Авторы исследования считают, что осложнения беременности могут влиять на развитие органов и обмен веществ ребенка еще в утробе матери. Роль могут играть воспаление, окислительный стресс и изменения активности генов.
«Это означает, что важно поддерживать здоровье человека еще до того, как он станет родителем», — отметил ведущий автор работы, профессор Нилай Шах.

