Иногда икота может предупреждать о сердечном приступе, рассказал врач

Инфаркт нижней (диафрагмальной) стенки левого желудочка происходит в той части сердца, которая прилегает к диафрагме, из-за этого у человека может возникнуть икота, которая не убирается привычными способами, — рассказала «Газете.Ru» кардиолог, доцент кафедры общей терапии Пироговского университета Елена Ковалевская.

«Инфаркт нижней (диафрагмальной) стенки левого желудочка происходит в той части сердца, которая прилегает к диафрагме — мышечной перегородке между грудной и брюшной полостью. Воспаление и отек сердечной мышцы раздражают диафрагмальный нерв (n. phrenicus), который иннервирует диафрагму. Результат — неконтролируемый спазм диафрагмы (икота) и иррадиация боли в эпигастрий («под ложечку»). По данным разных исследований, около 5-8% инфарктов нижней стенки манифестируют с абдоминальных симптомов (боль в животе, тошнота, икота). У пожилых, диабетиков и женщин этот процент выше (до 15-20%)», — отметила доктор.

Ключевой сигнал тревоги: если икота не проходит больше часа, сопровождается тошнотой или давящей болью в подложечной области, а пациенту за 55 лет.

«Если вы подозреваете «скрытый» инфаркт (без явных симптомов), то важно немедленно вызвать скорую (103), диктуя диспетчеру: «Мужчина 58 лет с икотой, тошнотой и холодным потом». Примите аспирин 500 мг (разжевать), если нет аллергии и язвенной болезни. Это разжижает кровь и может притормозить тромбоз. Сделайте ЭКГ в скорой помощи. ЭКГ при инфаркте нижней стенки покажет подъем сегмента ST в отведениях II, III, aVF или депрессию ST + зубец Q. ЭКГ — 5 минут, а спасает жизнь. При обезболивании не используйте нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), только аспирин или парацетамол», — отметила врач.

Ранее врачи отмечали омоложение инфарктов и инсультов: на людей до 45 лет приходится до 18% таких случаев.