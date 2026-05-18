Ученые выяснили, почему большинство людей правши

PLOS: увеличение мозга привело к доминированию правой руки у человека
Преобладание правшей у людей может быть связано с прямохождением и увеличением объема мозга в ходе эволюции. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Сегодня около 90% людей во всех культурах для выполнения большинства действий используют правую руку. При этом ни у одного другого вида приматов подобного доминирования не наблюдается. Чтобы выяснить причины этой особенности, исследователи проанализировали данные о 2025 особях 41 вида приматов, включая человекообразных обезьян.

С помощью байесовского моделирования ученые сопоставили предпочтение руки с эволюционными особенностями разных видов. Выяснилось, что люди резко выделяются среди остальных приматов по уровню праворукости. Однако это различие исчезало при учете двух факторов — размера мозга и анатомических признаков, связанных с прямохождением.

Исследователи также реконструировали вероятную степень праворукости у древних предков человека. По их оценкам, у ранних гоминид — ардипитеков и австралопитеков — предпочтение правой руки было слабым и напоминало ситуацию у современных человекообразных обезьян. С появлением рода Homo эта особенность стала усиливаться: у Homo erectus, Homo ergaster и неандертальцев праворукость была выражена сильнее, а максимума достигла у Homo sapiens.

Исключением оказался Homo floresiensis — так называемые «хоббиты» из Индонезии. У них предпочтение одной руки оказалось значительно менее выраженным. Авторы связывают это с небольшим объемом мозга и строением тела, приспособленным не только к прямохождению, но и к лазанью.

По мнению ученых, развитие праворукости происходило в два этапа. Сначала прямохождение освободило руки от участия в передвижении, а затем рост и усложнение мозга закрепили асимметрию между полушариями и доминирование одной руки.

