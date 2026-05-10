Назван признак нарушения работы мозга, который проявляется в движениях рук

Снижение точности движений рук, особенно неведущей, может указывать на раннее снижение когнитивных функций еще до появления выраженных симптомов деменции. К такому выводу пришли исследователи из Пекинского университета языка и культуры (BLCU) совместно с учеными из Пекинской больницы. Результаты исследования опубликованы в журнале Innovation in Aging (IA).

В исследовании участвовали 607 человек в возрасте от 60 до 84 лет. Сначала добровольцы прошли стандартные когнитивные тесты, после чего ученые оценили их мелкую моторику с помощью перчаток виртуальной реальности с датчиками движения.

Участники выполняли задания на координацию: переворачивали виртуальные блоки, вставляли колышки в отверстия и поочередно касались мишеней пальцами. Система фиксировала скорость, точность, ритм и стабильность движений, регистрируя до 500 измерений в секунду.

Анализ показал, что у людей с легкими когнитивными нарушениями движения были более медленными и менее точными. Наиболее выраженные различия ученые обнаружили в работе недоминантной руки — левой у большинства участников. Особенно показательными оказались замедленные движения при работе с колышками и нестабильный ритм постукивания безымянным пальцем.

Авторы предполагают, что недоминантная рука требует от мозга более сложной координации, поэтому ранние нарушения работы нервных цепей проявляются именно в ее движениях. По словам исследователей, области мозга, отвечающие за тонкую моторику, относятся к числу первых зон, страдающих при болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных процессах.

В рамках исследования тест занимал около 15 минут и не требовал языковых или сложных когнитивных навыков. Все результаты фиксировались автоматически, что снижало влияние субъективной оценки врачей.

Ученые отмечают, что пока исследование не доказывает, что изменения моторики напрямую предсказывают развитие деменции в будущем. Однако технология может стать основой для раннего скрининга когнитивных нарушений до появления заметных проблем с памятью.

Ранее была найдена особенность мозга, которая подавляет симптомы болезни Альцгеймера.

 
