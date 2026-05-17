Таинственное исчезновение нейробиолога в Нью-Мексико породило новые теории

Daily Mail: загадочное исчезновение ученой в США вскрыло теории заговора об НЛО
Загадочное исчезновение ученой вновь оказалось в центре внимания из-за роста дел о пропавших без вести исследователях, связанных с ядерной, аэрокосмической и оборонной отраслями Америки. Об этом пишет газета Daily Mail.

37-летняя Ингрид Колин Лейн исчезла в октябре 2023 года после того, как покинула место медитационного ретрита в отдаленных горах Нью-Мексико. Позже следователи обнаружили ее разбитый автомобиль, следов самой женщины найдено не было, утверждает источник.

По данным властей, внутри машины нашли три ноутбука, неактивированный одноразовый телефон и ключи, торчавшие в замке зажигания. Обнаружили и огромный валун, который разбил заднее стекло багажника.

Загадочное дело вновь привлекло внимание на фоне других исчезновений в Нью-Мексико. Среди пропавших, как утверждает газета, — отставной генерал военно-воздушных сил Уильям Нил Маккасланд, который занимался изучением НЛО. Исчезновение Лейн сравнивают также с пропажей ученой, связанной с НАСА, Моники Хасинто Резы, которая исчезла во время похода в Калифорнии в 2025 году.

На протяжении десятилетий, по данным источника, Национальная лаборатория Лос-Аламоса находится в центре теорий заговора об НЛО из-за своей роли в исследованиях ядерного оружия. Сторонники теории утверждают, что необъяснимые воздушные явления наблюдались вблизи важных военных и атомных объектов.

Интерес к делу Лейн усилился из-за ее работы. Она была нейробиологом и биоинженером в исследовательской сети Mind Research Network при Университете Нью-Мексико. Утверждается, ученая работала над проектами в Национальной лаборатории Лос-Аламоса, где трудились и другие пропавшие исследователи.

Ранее сообщалось, что в США с прошлого года начали таинственно исчезать ученые из одной отрасли.

 
