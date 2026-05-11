Названа простая пищевая привычка, эффективно замедляющая старение

AJCN: снижение калорийности рациона на 10–15% замедляет старение
Даже умеренное снижение калорийности рациона — примерно на 10–15% — может улучшать здоровье и снижать риск возрастных заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Университета Тафтса. Работа опубликована в журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Исследование основано на данных проекта CALERIE, который изучает долгосрочные эффекты умеренного ограничения калорий. В эксперименте участвовали 218 человек. Из них 143 добровольца пытались снизить калорийность питания на 25% и придерживаться такого режима в течение двух лет, а остальные продолжали питаться как обычно.

На практике участникам удалось сократить потребление калорий примерно на 12%, однако даже этого оказалось достаточно для заметных изменений. У людей снизились артериальное давление, уровень «плохого» холестерина и инсулина. Кроме того, участники в среднем потеряли около 10% массы тела, хотя похудение не было основной целью исследования.

Исследователи считают, что ограничение калорий помогает организму эффективнее вырабатывать клеточную энергию и снижает образование активных форм кислорода — нестабильных молекул, повреждающих клетки и связанных со старением, раком и нейродегенеративными заболеваниями.

Анализы мочи подтвердили, что у участников с ограничением калорий уровень таких молекул оказался ниже.

При этом ученые подчеркивают, что речь идет не о жестких диетах. По словам авторов, для человека с рационом около 2000 килокалорий в день сокращение на 10% может означать отказ всего от одного калорийного десерта или сладкого кофейного напитка.

Авторы отмечают, что умеренное ограничение калорий подходит не всем. Перед изменением рациона стоит проконсультироваться с врачом людям старше 65 лет, беременным, детям, людям с низкой массой тела, остеопорозом или хроническими заболеваниями.

Сейчас ученые продолжают наблюдать за участниками проекта, чтобы выяснить, сохраняются ли положительные эффекты спустя более десяти лет после эксперимента.

