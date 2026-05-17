Назван способ определить риск развития остеопороза по глазам

PLOS: риск остеопороза связан со скоростью старения сетчатки глаза
Ученые из Сингапура и Великобритании выяснили, что риск остеопороза может быть связан со скоростью старения сетчатки глаза. Исследование показало: чем «старше» выглядит сетчатка по ряду биомаркеров, тем ниже минеральная плотность костей и выше вероятность развития заболевания. Работа опубликована в журнале PLOS Digital Health.

Остеопороз — это постепенная потеря костной массы, которая часто развивается бессимптомно и повышает риск переломов. По оценкам исследователей, заболевание затрагивает около 20% населения мира, особенно часто встречаясь у пожилых людей и женщин после менопаузы. Проблема в том, что диагноз нередко ставят уже после перелома, когда возможности профилактики ограничены.

Авторы новой работы предположили, что оценить состояние костей можно по снимкам сетчатки. Глаз остается одной из немногих частей организма, где сосуды, нервные структуры и признаки воспаления можно изучать без инвазивных процедур.

Сначала ученые проанализировали данные почти 2 тыс. жителей Сингапура и обнаружили связь между возрастными изменениями сетчатки и плотностью костной ткани. Затем результаты проверили на данных почти 44 тыс. участников британского биобанка. Тенденция подтвердилась: более «старая» сетчатка была связана с повышенным риском остеопороза в будущем.

Для анализа исследователи использовали модель искусственного интеллекта RetiAGE. Ее обучили на почти 130 тыс. изображений сетчатки более чем 40 тыс. участников южнокорейского исследования здоровья. После этого алгоритм применили для оценки вероятности остеопороза и переломов.

Оказалось, что каждое стандартное увеличение показателя RetiAGE было связано с ростом риска остеопороза на 12%. При этом у мужчин связь оказалась даже сильнее: риск увеличивался на 25%, хотя само заболевание чаще диагностируют у женщин.

Ученые считают, что глаза и кости могут стареть синхронно из-за общих факторов — питания, физической активности, воздействия солнечного света, состояния сосудов и воспалительных процессов. В будущем снимки сетчатки могут стать простым и недорогим способом раннего выявления риска остеопороза.

