Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Наука

Россиян предупредили об опасности использования бесплатного Wi-Fi

ПНИПУ: мошенники крадут данные через бесплатный Wi-Fi
osobystist/Shutterstock/FOTODOM

Бесплатный Wi-Fi в кафе, торговых центрах и транспорте может стать инструментом для кражи паролей и личных данных, рассказал доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» Пермского Политеха, кандидат технических наук Даниил Курушин. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам эксперта, злоумышленники часто создают поддельные точки доступа, которые внешне ничем не отличаются от настоящих. Человек подключается к такой сети, и весь его интернет-трафик начинает проходить через оборудование мошенника.

«Незашифрованные данные читаются напрямую как открытая книга. А если трафик защищен, злоумышленники могут перенаправить пользователя на сайт-подделку, который выглядит как настоящий. Человек вводит логин и пароль, и они сразу уходят хакеру», — объяснил ученый.

Одной из главных опасностей специалист назвал перехват так называемых куки-файлов — сессионных данных, которые сайты сохраняют в браузере после входа в аккаунт. Если мошенник получает такой файл, он может войти в учетную запись без пароля и даже обойти двухфакторную защиту.

Эксперт отмечает, что пользователь часто не замечает сам момент атаки. В лучшем случае интернет начинает работать немного медленнее. О проблеме человек узнает уже после пропажи денег или появления подозрительных уведомлений.

Опасность представляют не только публичные сети, но и домашний Wi-Fi. Одной из уязвимостей ученый назвал функцию упрощенного подключения к роутеру по короткому PIN-коду. По его словам, злоумышленники могут подобрать такую комбинацию значительно быстрее, чем обычный пароль.

Кроме того, риски создают устаревшие прошивки роутеров и заводские логины и пароли, которые легко найти в интернете. Получив доступ к маршрутизатору, мошенники могут перехватывать трафик или заражать устройства вредоносными программами.

Для защиты данных эксперт советует не вводить логины, пароли и платежную информацию через открытые сети, отключить автоматическое подключение к незнакомым точкам доступа и регулярно обновлять программное обеспечение роутера.

Также специалист рекомендует уточнять название Wi-Fi-сети у сотрудников заведения, а не подключаться к первой найденной точке доступа.

«Разумная осторожность заключается в том, чтобы не вводить логины и пароли через незащищенный Wi-Fi, уточнять имя сети у персонала и не доверять подозрительным сообщениям. При соблюдении этих правил кража личных данных через публичную сеть становится маловероятной», — подчеркнул Даниил Курушин.

Ранее в России нашли способ получать наночастицы для технологий будущего.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!