Стало известно, у кого из россиян выше риск преждевременной седины

Специалисты компании Genotek проанализировали более 166 тысяч геномов жителей России разных этнических групп и выяснили, у каких народов чаще встречается генетический вариант, связанный с повышенным риском раннего поседения волос. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.

Речь идет о варианте rs12203592 гена IRF4, который участвует в выработке меланина — пигмента, определяющего цвет волос и кожи. Исследования показывают, что наличие хотя бы одной копии так называемого «аллеля риска» T примерно в два раза повышает вероятность раннего появления седины по сравнению с защитным генотипом CC. Особенно выражен этот эффект у людей младше 30 лет.

Механизм связан со снижением активности тирозиназы — фермента, необходимого для синтеза меланина. При уменьшении выработки пигмента волосы быстрее теряют цвет.

Наиболее высокая распространенность аллеля риска оказалась у ашкеназских евреев: хотя бы одна копия варианта T встречалась у 35,82% представителей этой группы. Высокие показатели также обнаружили у карачаевцев и балкарцев — 22,61%, а также у осетин — 22,26%.

Среди русских носителями хотя бы одного рискового аллеля оказались 13,01% участников исследования. При этом среди исследованных корейцев и бурятов вариант T обнаружен не был.

Ученые подчеркивают, что наличие генетической предрасположенности не означает обязательного появления ранней седины. На скорость поседения также влияют стресс, образ жизни, состояние здоровья и факторы окружающей среды.

«Полученные результаты демонстрируют значительные различия распространенности рискового аллеля rs12203592 среди этнических групп России. Это подчеркивает необходимость учитывать популяционные особенности при интерпретации генетических данных и изучении факторов, влияющих на возрастные изменения внешности. При этом важно понимать, что появление седины определяется не только генетикой, но и влиянием внешних факторов», — отметила руководитель научных коммуникаций Genotek, кандидат биологических наук Екатерина Суркова.

Ранее была названа черта характера, которая на треть снижает риск инфарктов и инсультов.