Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Наука

Названа черта характера, которая на треть снижает риск инфарктов и инсультов

Врач Ткачева: у оптимистов риск сердечно-сосудистых заболеваний на треть ниже
Andrii Iemelianenko/Shutterstock/FOTODOM

Отношение к будущему напрямую связано с физическим здоровьем и продолжительностью жизни: люди, которые привыкли оптимистично смотреть на жизнь, чаще обладают более крепким здоровьем, у них ниже риск возрастных заболеваний, в том числе сердечных. Об этом рассказала «Газете.Ru» директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

«Одно из крупных исследований показало: у оптимистов риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно на треть ниже. Ученые оценивали относительный риск, который показывает, насколько чаще или реже происходит событие в одной группе по сравнению с другой. В данном случае относительный риск сердечно-сосудистых заболеваний у оптимистов составляет 65% от исходных 100%. Это на 35% меньше, чем у людей из контрольной группы, которые не считают себя оптимистами», — заметила Ткачева.

По словам врача, такие результаты во многом связаны с образом жизни — такие люди чаще следят за питанием, больше двигаются и реже имеют вредные привычки.

«Но дело не только в поведении. Негативный взгляд на жизнь провоцирует более высокий уровень стресса, а хронический стресс повышает уровень кортизола, усиливает воспалительные процессы и тем самым увеличивает вероятность развития заболеваний. В среднем оптимисты живут на 11–15% дольше и чаще достигают возраста старше 85 лет. Даже с поправкой на социальное положение и уровень дохода. Это связано с тем, что оптимисты лучше справляются с трудностями, умеют переосмысливать негативные ситуации и сохраняют активную жизненную позицию», — рассказала врач.

Оптимизм особенно важен в ситуациях, когда человек сталкивается с жизненными трудностями. Люди с позитивным настроем чаще продолжают попытки, ищут решения и достигают целей, тогда как пессимисты быстрее теряют мотивацию.

«Более того, позитивный взгляд на жизнь отражается на здоровье клеток. Ряд исследований показал: у людей с выраженным пессимизмом теломеры короче, что может свидетельствовать об ускоренном старении клеток. Но что же такое оптимизм? В значительной степени это навык, который формируется под влиянием окружения и собственного опыта. Наше мышление во многом автоматично, но его можно менять. Осознанное внимание к своим мыслям, способность замечать негативные установки и заменять их более реалистичными и конструктивными — один из путей к формированию устойчивого оптимизма», — заключила доктор.

Ранее Ольга Ткачева отмечала положительное влияние вакцинации на снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!