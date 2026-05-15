Назван максимальный срок выживания хантавируса при комнатной температуре

Инфекционист Ермолаева: при комнатной температуре хантавирус живет до 2 недель
Ruslanas Baranauskas/Science Photo Library

Хантавирус при комнатной температуре сохраняет жизнеспособность на протяжении длительного срока — до двух недель. Об этом сообщила ТАСС врач-инфекционист Юлия Ермолаева из Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета.

По словам специалиста, оптимальные условия для возбудителя — это стабильно низкая температура около +4ºС в сочетании с высокой влажностью. Как уточнила Ермолаева, заболеваемость хантавирусной инфекцией фиксируется круглый год, однако пик традиционно приходится на летние и осенние месяцы.

Эксперт объяснила, что это связано не столько с погодой, сколько с поведением людей: в тёплый сезон граждане активнее выезжают на природу, работают на дачах, ходят в лес, занимаются сельским хозяйством и лесозаготовками. Кроме того, в это же время возрастает и популяция грызунов — основных переносчиков вируса.

Зимой же, предупредила инфекционист, механизм заражения меняется, но риск никуда не исчезает: холод вынуждает мышей и крыс мигрировать в более теплые места — сараи, гаражи и жилые дома.

Плохое проветривание помещений в это время года повышает опасность воздушно-пылевого пути передачи инфекции. Также, добавила врач, зимой организм человека часто ослаблен, а образ жизни способствует более тесным контактам с потенциально зараженными поверхностями.

