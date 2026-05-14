Россиянам рассказали, где в августе «днем наступит темнота»

Россияне увидят полное солнечное затмение 12 августа из Мурманска
В августе произойдет полное солнечное затмение, сообщил интернет-порталу 56orb астроном Александр Камышников.

Он уточнил, что 12 августа Луна полностью закроет диск Солнца на 2 минуты 18 секунд.

«Это совершенно особое переживание. Днем наступает темнота, появляются звезды, вокруг черного диска Луны вспыхивает солнечная корона — жемчужно-белое сияние, которое невозможно увидеть никаким другим способом», — отметил астроном.

В статье говорится, что, кроме продолжительности, это затмение особенное, потому что будет первым с 1999 года, которое можно будет видеть с материковой части Европы, в том числе из Исландии и Испании.

Согласно материалу, в России затмение лучше всего наблюдать поздно вечером из Мурманска. В Санкт-Петербурге Солнце будет у горизонта, что создаст красивую, но трудно заметную картинку. А в Москве его будет почти невозможно увидеть даже в телескоп. Полная фаза затмения в России будет хорошо обозрима в самой северной точке полуострова Таймыр, но там живут только полярники и олени.

В марте произошло «кровавое» лунное затмение. На входе и выходе из него спутник Земли окрасился в «кровавый» цвет и был виден невооруженным глазом.

Ранее россиянин заснял уникальное космическое явление во дворе дома.

 
