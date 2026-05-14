Представлена альтернатива недоступному в России GPT Health

В России создали аналог ИИ для здоровья ChatGPT Health и Perplexity Health
Команда просветительского проекта «Я здоров» запустила отечественного ассистента здоровья. По функционалу ИИ-агент «Я здоров» близок к GPT Health и Perplexity Health, которые доступны только в США. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе проекта.

В основе приложения — диалоговый ИИ-бот, адаптированный для общения о здоровье и медицине. Нейросеть дообучена на российских и международных клинических стандартах, поэтому пользователь получит ответы, соответствующие принципам современной доказательной медицины. Рекомендации персонализированы, так как построены на данных пользователя. Приложение доступно для загрузки на Android и iOS.

«Ранняя персонализированная диагностика отклонений на основе аналитики массивов медицинских данных позволит увеличить длительность здорового периода жизни, что стало целью нацпроекта ''Продолжительная и активная жизнь», — объяснил основатель «Я здоров» Даниил Васильев.

В приложении пользователь может вести свою электронную медицинскую карту. Для добавления документов в профиль достаточно сфотографировать их или загрузить файл: приложение оцифрует показатели и распределит их по категориям. Доступно создание нескольких профилей, чтобы следить за здоровьем всей семьи. Благодаря хранению документов в одном месте полная история болезни всегда доступна пациенту и его врачу.

«При разработке системы распознавания бланков мы столкнулись с препятствиями: один и тот же показатель в разных лабораториях может обозначаться по-разному, отличается структура таблиц с результатами анализов. В итоге мы добились точности распознавания биомаркеров не менее 95%. Для обработки бланков мы используем VLM, кастомные алгоритмы предобработки файлов и постобработки распознанных данных», — объяснил Васильев.

Информация доступна только самому пользователю, который может открыть свою медкарту для врача. «Я здоров» не ставит диагнозы и не назначает терапию, но помогает разобраться в своем здоровье, подготовиться к приему врача, структурировать медицинскую историю и помочь сформулировать жалобы, дает персонализированные рекомендации по образу жизни и обследованиям на основе медицинских данных пользователя.

Ранее «Единая Россия» заявила о планах модернизировать здравоохранение, внедрив национальную цифровую платформу и единую электронную карту пациента.

 
