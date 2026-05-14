Генетик рассказала, почему некоторым людям сложно отказаться от сладкого

Исследования показывают, что у людей есть врожденные различия в работе систем, регулирующих аппетит. Некоторые генетические изменения способны влиять на чувство голода, насыщения и даже на тягу к сладкому, рассказала «Газете.Ru» руководитель научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek Екатерина Суркова.

«Один из ключевых механизмов связан с гормонами голода и насыщения, такими как грелин и лептин. Их баланс регулируется генами, и некоторые вариации могут делать человека более чувствительным к сигналам голода или, наоборот, хуже распознавать сытость. Например, изменения в гене FTO часто связывают с повышенным аппетитом и склонностью переедать. Тяга к сладкому частично определяется тем, как мозг реагирует на награду. Здесь задействована дофаминовая система, которая формирует чувство удовольствия. У некоторых людей генетические особенности делают эту систему менее чувствительной, и тогда для получения того же уровня удовольствия требуется больше стимуляции — в том числе сладкой пищи. Это объясняет, почему одни легко ограничиваются кусочком шоколада, а другим сложно остановиться», — рассказала генетик.

Есть и гены, влияющие на восприятие вкуса. Например, вариации в рецепторах сладкого вкуса могут усиливать или ослаблять ощущение сладости, из-за чего одна и та же еда воспринимается по-разному.

«В результате у человека может формироваться более выраженная тяга к сахару или, наоборот, нейтральное отношение к нему. Однако генетическая предрасположенность — это не приговор. Она задает лишь диапазон реакций организма, внутри которого многое зависит от образа жизни. Регулярное питание, достаточный сон и снижение стресса способны существенно смягчить даже выраженную склонность к перееданию или любви к сладкому», — заключила Суркова.

Ранее Екатерина Суркова заявила, что генетика влияет на поведенческие особенности, такие как импульсивность и самоконтроль.