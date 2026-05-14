В России создали батончик для пожарных, снижающий вред от продуктов горения

Ученые Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) предложили особый рецепт зернового батончика для сотрудников пожарно-спасательных служб. Благодаря подбору и оптимальному соотношению ингредиентов в организме уменьшается концентрация продуктов термического разложения веществ, тлеющих и дымящихся материалов, снижается гипоксия при использовании огнетушащих веществ. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

По степени опасности и вреда при исполнении профессиональных обязанностей сотрудники пожарно-спасательных служб выходят на третье-четвертое место в ряду самых рисковых сфер деятельности. Работа пожарных-спасателей в условиях задымленности и в непригодной для дыхания среде является одним из наиболее распространенных вредных факторов. Продукты горения воздействуют на функции дыхания и приводят к потере работоспособности, вызывают сильное раздражение слизистой оболочки глаз и носоглотки, вызывают кашель, одышку. Воздействие высокой температуры влияет на двигательную активность, вызывает дискоординацию, угнетение коры головного мозга. Во время работы в таких условиях ухудшается самочувствие, появляются головная боль, головокружение, ощущение жара и духоты, слабости, повышается температура тела.

«Питание сотрудников пожарно-спасательной службы должно компенсировать повышенные энергетические затраты, метаболические нарушения и неизбежные процессы интоксикации, а также снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, поставарийного стресса и травм от перегрузок при работе в особо опасных условиях», — рассказал «Газете.Ru» основной разработчик проекта, профессор кафедры промышленной и экологической безопасности КНИТУ-КАИ Тимофей Гумеров.

В состав зернового батончика в разных пропорциях входят такие ингредиенты, как мука пшеничная 1-го сорта, мука из тритикале (гибрид ржи и пшеницы), мука нутовая, клетчатка растительная из семян расторопши, тыква, томаты свежие, брокколи, болгарский перец, свекла, розмарин свежий, имбирь, шпинат, чесночная соль, соевое масло, облепиховое масло, белый мясной бульон.

«Продукт может быть использован в качестве дополнения к нормам питания сотрудников пожарно-спасательной службы. Батончик предназначен для регулярного питания и может входить в состав продовольственного обеспечения отдельных категорий сотрудников пожарно-спасательной службы с целью компенсации повышенных затрат биологически активных веществ в связи с детоксикацией организма и действием вредных факторов при проведении пожарно-спасательных мероприятий», — объяснила «Газете.Ru» заведующая кафедрой промышленной и экологической безопасности КНИТУ-КАИ Елена Муравьева.

Ранее в России придумали, как по 4 мл крови выявить полипы и рак эндометрия.