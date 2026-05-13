В России придумали, как по 4 мл крови выявить полипы и рак эндометрия

Ученые Сеченовского университета создали метод выявления гиперплазии, полипов и рака эндометрия по анализу крови на основе поверхностно-усиленной рамановской спектроскопии (SERS). Эксперименты показали, что новый метод работает эффективнее УЗИ и гистероскопии (малоинвазивная процедура в гинекологии, которая позволяет визуально осмотреть полость матки и при необходимости провести лечебные манипуляции), рассказали «Газете.Ru» в Сеченовском Университете.

Рак эндометрия занимает третье место среди онкологических заболеваний у женщин в России, и он встречается все чаще. А полипы и гиперплазия (увеличение) эндометрия могут приводить к анемии, бесплодию и перерождаться в злокачественные опухоли.

Заболевания эндометрия диагностируют с помощью УЗИ, гистероскопии и, при подозрении на рак, биопсии тканей. Но эти методы инвазивны, связаны с рисками осложнений и не всегда достаточно информативны. Например, полипы и гиперплазию на ранних стадиях сложно дифференцировать с помощью УЗИ и гистероскопии.

Для нового анализа крови достаточно взять 4 мл (маленькую пробирку) крови из вены. Образец центрифугируют для получения плазмы, затем плазму наносят на специальную подложку с наночастицами серебра, которые усиливают сигнал в миллионы раз. После высушивания при комнатной температуре образец облучают лазером (с длиной волны 785 нм). Детектор регистрирует неупруго рассеянный свет, а специальное программное обеспечение выделяет пиковые значения, соответствующие конкретным молекулам. Определенные пики на спектрограмме «говорят» ученым о том или ином заболевании. Метод позволяет выявить заболевание на самых ранних стадиях, еще до появления клинических симптомов, когда лечение будет наиболее эффективно.

Метод апробировали в Сеченовском центре материнства и детства с участием 120 пациенток с подтвержденными диагнозами. SERS-анализ показал более высокую точность по сравнению с УЗИ и гистероскопией.

При выявлении полипов эндометрия точность SERS составила 93%, УЗИ – 75%, а гистероскопии – 83%. При гиперплазии эндометрия без атипии точность SERS была 88%, УЗИ – 75%, а гистероскопии – 83%. При выявлении рака эндометрия точность SERS была 93%, а УЗИ — 81%.

Оборудование для рамановской спектроскопии компактно и доступно, само исследование занимает несколько минут. Это делает метод пригодным для широкого скрининга, особенно у женщин из групп риска. По данным исследователей, SERS-анализ способен снизить количество необоснованных инвазивных процедур примерно на 40%, сократить время диагностики с 14 до 3 дней и уменьшить нагрузку на патологоанатомические службы.

Ученые подчеркивают: чтобы внедрить метод в клиническую практику и масштабировать его, необходимо провести многоцентровые исследования с участием большего числа пациенток. Это позволит оценить работу метода в различных клинических условиях и разработать стандартизированные протоколы.

