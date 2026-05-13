В России появятся передвижные протезные мастерские

Компания «Моторика ОРТО» объявила о запуске сети мобильных центров протезирования «Автомоторика». Проект должен помочь жителям удаленных регионов и маломобильным пациентам получать высокотехнологичную протезно-реабилитационную помощь без поездок в крупные города. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.

Новая система объединяет выездные протезные мастерские и цифровую платформу сопровождения «Аттилан». По словам разработчиков, проект решает так называемую «проблему последней мили» — ситуацию, когда человеку сложно или невозможно добраться до специализированного центра.

Особенно это актуально для пациентов с высокими ампутациями, сочетанными травмами и тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Мобильные центры представляют собой передвижные мастерские, оснащенные оборудованием для полного цикла протезирования. Специалисты смогут проводить первичный осмотр на дому, снимать мерки, изготавливать примерочные гильзы, собирать и устанавливать протезы, а также выполнять гарантийное обслуживание. В некоторых случаях весь процесс протезирования может занимать один-два дня.

После установки протеза пользователь получает доступ к цифровой платформе «Аттилан», где доступны упражнения, обучающие материалы, рекомендации специалистов и информация о протезе. Через приложение также можно дистанционно корректировать программу адаптации.

Проект стартует на юге России — в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском крае и Республике Крым. В дальнейшем географию планируют расширять.

Как отмечают разработчики, запуск мобильных центров связан в том числе с нехваткой специалистов в отрасли. По данным Национального агентства развития квалификаций, о дефиците протезистов сообщили 77 организаций из 62 регионов страны.

«Для нас — это решение проблемы последней мили в протезировании: мы доставляем опыт наших лучших протезистов в любую точку России», — рассказал председатель совета директоров МК АО «Группа Моторика» Андрей Давидюк.

Ранее в России придумали, как по 4 мл крови выявить полипы и рак эндометрия.