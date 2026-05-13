Китай начал эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе

Китай первым в мире запустил эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе
Китай стал первой страной в мире, которая начала эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Речь идет о биологической структуре, созданной из человеческих стволовых клеток и напоминающей настоящий эмбрион. Образцы искусственных эмбрионов были доставлены в экспериментальный модуль китайской космической станции в рамках миссии «Тяньчжоу-10». Там в настоящее время успешно проходит эксперимент по изучению влияния микрогравитации на раннее эмбриональное развитие человека.

Ученые стремятся таким образом получить данные, необходимые для долгосрочного выживания и размножения человека в космосе. По завершении пятидневного орбитального эксперимента искусственные эмбрионы подвергнут криоконсервации, а затем проведут их сравнение с идентичными структурами, наблюдаемыми в земных лабораториях.

11 мая Китай осуществил успешный запуск грузового космического корабля «Тяньчжоу-10» к национальной орбитальной станции «Тяньгун». Корабль доставит на орбиту топливо, продовольствие и оборудование для научных экспериментов, а также новый скафандр для выхода в открытый космос.

Ранее космические мыши со станции «Тяньгун» дали небывалое потомство на Земле.

 
