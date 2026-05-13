Ученые раскрыли, какие пищевые добавки действительно нужны пожилым людям

Биологически активные добавки и витамины часто рекламируют как простой способ сохранить здоровье, энергию и замедлить старение. Однако ученые предупреждают: большинству людей при полноценном питании добавки не приносят заметной пользы, а некоторые могут быть даже опасны. Об этом сообщает портал The Conversation.

При этом у пожилых людей ситуация сложнее. С возрастом дефицит питательных веществ встречается чаще из-за снижения аппетита, хронических заболеваний, проблем с зубами и приема лекарств, влияющих на всасывание витаминов и минералов.

Авторы обзора — консультант по гериатрической медицине Мигель Г. Борда из Университета Наварры и доцент кафедры клеточной биологии и иммунологии Джордж Баретто из Университета Лимерика — отметили, что прием добавок должен быть адресным и основываться на подтвержденных дефицитах.

Одной из самых распространенных проблем у пожилых людей является нехватка витамина B12. Он необходим для работы нервной системы, образования эритроцитов и восстановления ДНК. Его дефицит может вызывать анемию, слабость, онемение конечностей, ухудшение памяти и спутанность сознания. Риск повышают некоторые препараты, например метформин и ингибиторы протонной помпы.

Также важен фолат (витамин B9), участвующий в синтезе ДНК и кроветворении. Однако ученые подчеркивают: перед назначением фолиевой кислоты нужно исключить дефицит B12, иначе неврологические нарушения могут продолжить развиваться незаметно.

Еще один часто обсуждаемый витамин — D. Его нехватка особенно характерна для пожилых людей с ограниченной подвижностью, редким пребыванием на солнце или остеопорозом. Однако крупные исследования показали, что у относительно здоровых пожилых людей без дефицита витамин D не снижает риск переломов.

Авторы обзора также напоминают о важности белка. Многие пожилые люди едят слишком мало мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов и бобовых, что способствует развитию саркопении — возрастной потери мышечной массы и силы. Это увеличивает риск падений, слабости и потери самостоятельности.

При этом бесконтрольный прием добавок может навредить. Высокие дозы витаминов A и D способны вызывать токсические эффекты, а железо не рекомендуется принимать без подтвержденного дефицита. Некоторые добавки также взаимодействуют с лекарствами.

По словам исследователей, основой здорового старения остаются полноценное питание, физическая активность, хороший сон и социальная активность, а не «волшебные» таблетки.

