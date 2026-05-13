Популярный витамин оказался провокатором рака

Витамин B12 необходим организму для работы нервной системы, образования эритроцитов и восстановления ДНК. Однако ученые все чаще обсуждают, может ли избыток этого витамина быть связан с развитием онкологических заболеваний. Об этом сообщает портал The Conversation.

Витамин B12, или кобаламин, содержится в мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах, а также в некоторых обогащенных злаках и хлебе. Его дефицит особенно опасен для веганов, пожилых людей и пациентов с заболеваниями кишечника, нарушающими всасывание питательных веществ.

Недостаток B12 может приводить к ошибкам при копировании ДНК, из-за чего повышается риск мутаций и некоторых видов рака, особенно колоректального. Однако и чрезмерное потребление витамина может быть нежелательным.

Авторы обзора отмечают, что витамин B12 поддерживает рост клеток в целом — не только здоровых, но и потенциально предраковых. Из-за этого ученые изучают, может ли длительный прием высоких доз добавок способствовать развитию уже существующих опухолевых клеток.

В одном исследовании 2025 года ученые обнаружили U-образную зависимость между потреблением B12 и риском рака: повышенный риск наблюдался как при дефиците витамина, так и при его избытке. При этом авторы подчеркивают, что такие работы показывают лишь статистическую связь, а не прямую причинно-следственную зависимость.

Ряд наблюдательных исследований также связывал длительный прием высоких доз витаминов B6 и B12 с небольшим повышением риска рака легких, особенно у мужчин и курильщиков. Однако доказательств того, что именно витамины вызывают рак, пока нет.

Кроме того, ученые заметили, что у многих онкологических пациентов уровень B12 в крови оказывается необычно высоким. По современным данным, это, вероятно, не причина заболевания, а его следствие. Опухоли могут нарушать работу печени, где хранится витамин B12, или повышать уровень белков, связывающих его в крови.

Исследование 2026 года показало, что пациенты с раком толстой кишки и очень высоким уровнем B12 жили в среднем около пяти лет, тогда как при нормальных показателях медианная выживаемость приближалась к 11 годам. Похожие закономерности наблюдали и при других формах рака.

Авторы подчеркивают: получить опасное количество витамина B12 из обычной пищи практически невозможно. Основной риск связан с длительным бесконтрольным приемом высоких доз добавок. Поэтому специалисты советуют принимать витаминные препараты только по показаниям врача.

