Ученые нашли соединение, подавляющее опухоли, в морском грибе

РИА Новости: ученые из РФ и Вьетнама нашли подавляющее онкологию вещество
Группа из российских и вьетнамских ученых обнаружила в морском грибе из залива Нячанг соединение, подавляющее опухоли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Г.Б. Елякова ДВО РАН.

«Международная группа ... обнаружила в морском грибе Penicillium sp., выделенном из губки Cinachyrella sp. из залива Нячанг, вещество, способное избирательно подавлять рост опухолевых клеток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ученые смогли выделить из экстракта гриба три производных микофеноловой кислоты, которая является иммуносупрессором. Одно из них — пеникацид K — было получено из природного источника впервые. Еще одно соединение — пеникацид G — подавляло деление клеток кожи и снижало их жизнеспособность, но в умеренной степени. В более ранних исследованиях отмечается токсичность пеникацида G для опухолевых клеток.

В институте указали, что пеникацид G является более эффективным блокатором деления раковых клеток, что делает вещество «перспективным кандидатом для дальнейшей разработки в качестве избирательного антипролиферативного противоопухолевого агента».

8 мая «Газета.Ru» сообщала, что ученые Пермского Политеха совместно с коллегами из Московского центра передовых исследований, МГУ имени М.В. Ломоносова, Российского квантового центра и Университета Сонгюнгван в Южной Корее создали первый в мире компактный прибор на основе оптоволокна и металинзы, который способен обнаруживать единичные наночастицы прямо на месте отбора пробы.

Ранее куриные эмбрионы помогли российским ученым найти уязвимость редких опухолей.

 
