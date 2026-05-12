В России выявили устойчивый к корневым гнилям сорт овса с высокой урожайностью

Исследователи из Красноярского научного центра СО РАН разработали комплекс методов лабораторной диагностики, позволяющий быстро оценивать устойчивость селекционных линий зерновых культур к грибам рода Fusarium. С помощью этой системы ученые выявили линию ярового овса Б-70, которая сохраняет высокую продуктивность даже при воздействии токсинов опасного патогена. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе центра.

Овес остается одной из важнейших зерновых культур в России: его используют для производства круп, детского питания и кормов для животных. Одной из главных проблем при выращивании культуры являются корневые гнили, вызываемые грибами рода Fusarium. Патоген поражает корни и основание стебля, ослабляя растения и снижая урожайность.

Сейчас для борьбы с фузариозом применяют пестициды, однако такие обработки увеличивают стоимость выращивания и создают дополнительную нагрузку на окружающую среду. Поэтому селекционеры стремятся создавать сорта с генетической устойчивостью к заболеванию.

Ученые оценивали перспективные линии ярового овса с помощью биотехнологических методов. В лаборатории клетки растений выращивали на питательных средах в чашках Петри, после чего добавляли токсины гриба Fusarium poae. Через месяц исследователи анализировали, какие линии сохраняли способность к росту, а какие погибали.

Одновременно специалисты проверяли, насколько эффективно проростки овса способны поддерживать фотосинтез в условиях заражения. Для этого растения выращивали в почве, а затем добавляли в нее суспензию спор Fusarium poae, имитируя сильное заражение.

Наиболее устойчивой оказалась линия Б-70. Она показала минимальную гибель клеток в лабораторных условиях и сохранила высокую скорость фотосинтеза даже при воздействии токсинов гриба.

Кроме того, у этой линии обнаружили высокую способность формировать зачатки стеблей в клеточной культуре, что указывает на хорошую способность к восстановлению и дальнейшему развитию даже в стрессовых условиях.

В полевых испытаниях линия Б-70 также продемонстрировала высокую продуктивность. По урожайности и массе зерна она не уступала существующим сортам, а по количеству продуктивных стеблей даже превосходила стандартные линии.

«Даже при сильном заражении грибом клетки этой линии продолжали расти, в отличие от стандартного сорта овса, у которого этот процесс ослабевал», — отметила Светлана Луговцова, старший научный сотрудник лаборатории физиологии и биотехнологии Красноярского научно-исследовательского института сельского хозяйства.

По словам исследователей, использование подобных устойчивых линий позволит создавать сорта овса с природной защитой от фузариоза. Это поможет сократить потери урожая, уменьшить применение фунгицидов и снизить затраты на выращивание культуры.

Ранее в России нашли способ значительно удешевить препараты от рака на природной основе.