Россиянам объяснили, стоит ли бояться хантавируса

ПНИПУ: оснований говорить о пандемии хантавируса нет
В последние недели в СМИ все чаще обсуждают хантавирус — на фоне сообщений о заражениях и смертельных случаях в Европе. Однако, как рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Валерий Литвинов, пока оснований говорить о новой пандемии нет. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам эксперта, хантавирусы известны давно и постоянно циркулируют среди грызунов, которые выступают природным резервуаром инфекции. Люди обычно заражаются при вдыхании пыли с частицами высохших выделений животных.

«Типичная ситуация: люди спускаются в овощные ямы, где были переносчики, или собирают ягоды в лесу, на которые грызуны могли оставить свои выделения», — объяснил Литвинов.

В России наиболее распространена геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Заболевание сопровождается высокой температурой, болями в пояснице и иногда появлением крови в моче. Вирус поражает внутреннюю выстилку сосудов, из-за чего страдают прежде всего почки и легкие.

По словам ученого, большинство известных хантавирусов не отличаются высокой летальностью, а передача инфекции от человека к человеку для них нехарактерна.

Однако сейчас внимание специалистов привлекла вспышка в Европе, где впервые были зафиксированы смертельные случаи. По словам Валерия Литвинова, пока неизвестно, связан ли инцидент с новым штаммом вируса.

«Это может быть мутировавший местный вирус, ранее неизвестный вид или южноамериканский андский штамм, который в редких случаях способен передаваться между людьми при очень тесном контакте», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что пока нет данных о легкой передаче вируса между людьми, как это было с COVID-19. Именно поэтому специалисты не рассматривают нынешнюю ситуацию как непосредственную угрозу новой пандемии.

Симптомы хантавирусной инфекции на ранних стадиях напоминают многие вирусные заболевания: появляются температура, головная и мышечная боль. Позже могут развиться поражения почек или легких, одышка и геморрагическая пневмония.

Специфической вакцины от хантавируса пока не существует. Основной способ профилактики — избегать контакта с грызунами и зараженной пылью. При посещении подвалов, сараев и овощных ям ученые рекомендуют использовать медицинские маски.

«Ключевой вопрос сейчас заключается в том, что это за штамм и насколько он способен передаваться. Окончательные выводы делать пока рано», — заключил Валерий Литвинов.

