Россиянам рассказали о новом необычном тренде на рынке труда

ПНИПУ: на рынке труда набирает популярность тренд «джоб-хаггинг»
На рынке труда набирает популярность явление «джоб-хаггинг» — ситуация, когда сотрудники не увольняются, даже если недовольны работой, но и не проявляют особой заинтересованности в развитии компании. О причинах этого тренда и его последствиях для экономики рассказали ученые Пермского Политеха. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе образовательного учреждения.

Термин job hugging буквально переводится как «цепляние за работу». По словам заведующего кафедрой «Фундаментальные и гуманитарные дисциплины» Образовательного центра Когалымского филиала ПНИПУ, кандидата социологических наук Михаил Ермаков, сотрудники могут размещать резюме и говорить о желании сменить место работы, однако в реальности предпочитают сохранять текущую занятость.

Ученые связывают это с изменениями на рынке труда. Если несколько лет назад многие отрасли испытывали кадровый дефицит и активно конкурировали за специалистов, то сейчас компании начали сокращать расходы, отказываться от рискованных проектов и осторожнее подходить к найму.

«Работники склонны ориентироваться на консервативные стратегии поведения — они «цепляются» за нынешнее место, создавая свой «островок стабильности»», — пояснил Ермаков.

Старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, когнитивно-поведенческий психолог Юлия Неверова отмечает, что нежелание менять работу часто связано со страхом перед неопределенностью и стремлением сделать жизнь более предсказуемой.

По данным исследователей, наиболее мобильными на рынке труда остаются зумеры — люди, родившиеся после 1997 года. Они легче адаптируются к новым условиям, позже заводят семьи и меньше боятся карьерных экспериментов. Миллениалы чаще ориентированы на стабильность из-за семьи и детей, а представители старшего поколения сильнее зависят от текущего места работы из-за более низкого спроса на возрастных специалистов.

На решение остаться в компании влияют не только зарплата и условия труда, но и атмосфера в коллективе. Причем даже токсичная среда иногда удерживает человека, если она кажется ему более предсказуемой, чем смена работы.

При этом эксперты считают, что у тенденции есть и положительные стороны для экономики. По словам Ермакова, снижение текучести кадров помогает бизнесу сокращать расходы на поиск и обучение сотрудников, а также стимулирует компании активнее инвестировать во внутреннее обучение и развитие персонала.

Исследователи полагают, что в ближайшие годы «джоб-хаггинг» может усилиться. На фоне замедления найма и внедрения технологий искусственного интеллекта конкуренция за рабочие места будет расти, а сотрудники станут еще осторожнее относиться к смене работы.

