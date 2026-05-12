Российские ученые выяснили, почему женщины чаще избегают политических новостей

Ученые НИУ ВШЭ выяснили, что женщины чаще мужчин избегают политических и экономических новостей, однако связано это не столько с семейной нагрузкой, сколько с эмоциональным восприятием новостного контента. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе образовательного учреждения.

Исследователи проанализировали данные опроса 2024 года «Исследование коронавируса в регионах России — вторая волна (RoCIRR 2.0)», в котором приняли участие более 10 тысяч жителей 61 региона России. Респонденты рассказывали, как часто читают новости, сколько времени проводят за экранами, а также отвечали на вопросы о семейном положении, занятости, образовании, тревожности и жизненных установках.

Ученые предполагали, что женщины могут реже следить за общественно-политической повесткой из-за так называемой «второй смены» — ухода за детьми, домашних обязанностей и эмоциональной заботы о семье. Однако анализ показал, что наличие детей напрямую не связано с избеганием новостей.

Гораздо более важным фактором оказалось эмоциональное восприятие информации: женщины чаще ассоциируют политические и экономические новости с тревогой и негативными переживаниями.

При этом наличие партнера, независимо от семейного статуса, оказалось связано с более активным потреблением новостей. Полная занятость, наоборот, снижала количество времени, которое люди уделяют новостному контенту.

Исследование выявило и другие закономерности. Люди с более консервативными взглядами в среднем чаще дистанцировались от новостной повестки. Кроме того, обладатели высшего образования оказались менее склонны проводить много времени за чтением новостей.

Уровень тревожности показал двойственную связь: тревожные люди одновременно чаще обращались к новостям и чаще старались их избегать.

«Мы ожидали увидеть подтверждение гипотезы о влиянии структурного неравенства, однако на актуальных российских данных такого эффекта не обнаружили», — рассказала один из авторов исследования, старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Анастасия Казун.

По мнению авторов работы, результаты показывают, что отношение к новостям формируется не только социальными факторами, но и психологическими особенностями восприятия информации.

