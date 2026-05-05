Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Куриные эмбрионы помогли российским ученым найти уязвимость редких опухолей

Ученые МФТИ вырастили опухоли в куриных эмбрионах и нашли способ их подавления
Komsan Loonprom/Shutterstock/FOTODOM

Российские биофизики разработали экспериментальную модель, которая позволяет наблюдать рост и распространение сарком и тестировать способы их подавления. Работа выполнена учеными из Московского физико-технического института (МФТИ) и опубликована в журнале Scientific Reports при поддержке Российского научного фонда.

Саркомы — редкие, но крайне агрессивные опухоли, которые развиваются из костной, мышечной, жировой и сосудистой тканей. Их опасность связана с быстрым ростом и ранним метастазированием, а существующие методы лечения часто оказываются недостаточно эффективными.

Около 80% сарком отмечают в мягких тканях, остальные 20% — в костях. Саркомы относят к опасным заболеваниям: пациент с остеосаркомой (саркома костной ткани) имеет лишь 50% шанс прожить еще пять лет.

Чтобы лучше изучить поведение таких опухолей, исследователи создали модель на основе хорион-аллантоисной мембраны куриного эмбриона. Эта система позволяет в короткие сроки наблюдать развитие опухоли в условиях, близких к живым тканям, и при этом избегать сложных и длительных экспериментов на животных.

Дополнительно ученые внедрили систему высокочувствительной визуализации: клетки саркомы помечали флуоресцентными и люминесцентными маркерами. Это позволило в реальном времени отслеживать рост опухоли и формирование метастазов даже на ранних стадиях.

В ходе экспериментов исследователи также выяснили, что опухолевые клетки активно используют собственный «секрет» — набор биологически активных молекул, который стимулирует рост сосудов и ускоряет развитие опухоли. Ключевую роль среди них играет фактор роста VEGFA, отвечающий за формирование новых кровеносных сосудов.

Когда ученые применили препарат, блокирующий VEGFA, рост опухоли заметно замедлился, а число метастазов снизилось. Это подтвердило, что сосудистый фактор является одной из ключевых мишеней для воздействия.

Разработанная модель, по словам авторов, позволяет быстро оценивать эффективность потенциальных противоопухолевых препаратов и может использоваться не только для сарком, но и для других видов рака, включая рак легкого и молочной железы.

Ранее врач рассказал, под какое заболевание маскируется редкий рак сердца.

 
Теперь вы знаете
Дьявол носит Прада, но с «Алиэкспресс»: за что критики разнесли сиквел, который ждали 20 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!