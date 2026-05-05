Куриные эмбрионы помогли российским ученым найти уязвимость редких опухолей

Ученые МФТИ вырастили опухоли в куриных эмбрионах и нашли способ их подавления

Российские биофизики разработали экспериментальную модель, которая позволяет наблюдать рост и распространение сарком и тестировать способы их подавления. Работа выполнена учеными из Московского физико-технического института (МФТИ) и опубликована в журнале Scientific Reports при поддержке Российского научного фонда.

Саркомы — редкие, но крайне агрессивные опухоли, которые развиваются из костной, мышечной, жировой и сосудистой тканей. Их опасность связана с быстрым ростом и ранним метастазированием, а существующие методы лечения часто оказываются недостаточно эффективными.

Около 80% сарком отмечают в мягких тканях, остальные 20% — в костях. Саркомы относят к опасным заболеваниям: пациент с остеосаркомой (саркома костной ткани) имеет лишь 50% шанс прожить еще пять лет.

Чтобы лучше изучить поведение таких опухолей, исследователи создали модель на основе хорион-аллантоисной мембраны куриного эмбриона. Эта система позволяет в короткие сроки наблюдать развитие опухоли в условиях, близких к живым тканям, и при этом избегать сложных и длительных экспериментов на животных.

Дополнительно ученые внедрили систему высокочувствительной визуализации: клетки саркомы помечали флуоресцентными и люминесцентными маркерами. Это позволило в реальном времени отслеживать рост опухоли и формирование метастазов даже на ранних стадиях.

В ходе экспериментов исследователи также выяснили, что опухолевые клетки активно используют собственный «секрет» — набор биологически активных молекул, который стимулирует рост сосудов и ускоряет развитие опухоли. Ключевую роль среди них играет фактор роста VEGFA, отвечающий за формирование новых кровеносных сосудов.

Когда ученые применили препарат, блокирующий VEGFA, рост опухоли заметно замедлился, а число метастазов снизилось. Это подтвердило, что сосудистый фактор является одной из ключевых мишеней для воздействия.

Разработанная модель, по словам авторов, позволяет быстро оценивать эффективность потенциальных противоопухолевых препаратов и может использоваться не только для сарком, но и для других видов рака, включая рак легкого и молочной железы.

