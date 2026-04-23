В России создали экспресс-тест для диагностики инфаркта по капле крови

Ученые МФТИ совместно с Институтом общей физики имени А. М. Прохорова РАН создали высокочувствительный экспресс-тест для диагностики инфаркта миокарда, который позволяет получить результат всего за шесть минут. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МФТИ.

Новая тест-система требует всего одну каплю крови, нанесенную на тест-полоску. В отличие от традиционных методов, где анализ занимает до часа и требует лабораторного оборудования, технология сочетает скорость экспресс-тестов с точностью лабораторной диагностики. По данным исследователей, чувствительность метода в 45 раз выше существующих аналогов.

Ключевая особенность разработки — использование магнитных наноцепочек из оксида железа, покрытых антителами. В вращающемся магнитном поле они активно перемешивают образец, ускоряя «поиск» белка-маркера повреждения сердца — белка, связывающего жирные кислоты. Этот маркер появляется в крови уже в первый час после инфаркта, что делает его особенно ценным для ранней диагностики.

В процессе анализа наноцепочки не только захватывают молекулы маркера, но и усиливают сигнал, притягивая друг друга к тестовой линии. Одновременно вращение снижает вероятность ложных срабатываний. Результат считывается портативным магнитным устройством, способным анализировать весь объем образца, а не только его поверхность.

Тест позволяет не просто определить наличие маркера, но и измерить его концентрацию, что важно для оценки состояния пациента. При этом разработка совместима со стандартными тест-полосками, что упрощает ее масштабирование и удешевляет производство.

«Мы проверили тест на панели значимых белков – кардиомаркерах (тропонин, NT-proBNP), онкомаркерах – и не увидели ни одного ложного срабатывания. Для потенциального клинического применения это критически важно, поскольку открывает возможность для создания надежного экспресс-теста, который поможет спасать человеческие жизни», – отметила соавтор статьи, аспирантка МФТИ Александра Ракитина. 

Ученые отмечают, что до внедрения технологии в клиническую практику предстоят дополнительные испытания с участием пациентов, а также разработка компактного диагностического устройства. Однако уже сейчас метод рассматривается как перспективный инструмент для экстренной медицины, способный сократить время постановки диагноза и повысить шансы на спасение пациентов.

