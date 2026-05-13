В России создали препарат для защиты печени рыб

Научные сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины разработали рецептуру препарата, обладающего гепатопротекторным действием для рыб и провели полный цикл доклинических испытаний. Препарат поможет снизить токсическую нагрузку на печень рыб и повысить продуктивность и качество рыбы. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбГУВМ.

В настоящее время водоемы подвергаются значительному антропогенному воздействию. Печень, как диких, так и промышленно выращиваемых рыб, функционирует в условиях высокой токсической нагрузки. В результате развиваются патологические состояния печени, которые приводят к нарушению ее детоксикационной, метаболической и синтетической функций. В результате снижается продуктивность рыбы, ухудшается качество продукции и возрастает риск гибели поголовья.

Терапия заболеваний в аквакультуре значительно сложнее, чем в других отраслях животноводства ввиду того, что при массовом применении препарат неизбежно попадает в воду. В связи с этим к лекарственным средствам, используемым в аквакультуре, предъявляются более жесткие требования безопасности. Как следствие, ассортимент лекарственных веществ существенно уже, чем в других отраслях.

Разработанная рецептура соответствует указанным требованиям, представляя собой фитосорбционный комплекс, созданный на основе недорогих природных компонентов. Механизм его действия основан на сорбции ксенобиотиков в кишечнике до их поступления в кровоток и печень. Кроме того, сорбент выполняет роль матрицы, обеспечивающей доставку фито компонентов, обладающих гепатопротекторным эффектом. Защита гепатоцитов реализуется через стимуляцию антиоксидантной ферментной системы печени. Таким образом, препарат действует исключительно за счет активации естественных защитных механизмов организма рыб, что обусловливает его потенциальную безопасность при массовом применении.

В результате проведенных испытаний были зарегистрированы положительные изменения биохимических показателей, отражающих состояние печени. Однако препарат приводил к раздражению желудочно-кишечного тракта. Как сообщили ученые, чрезмерная сорбция и раздражение слизистой пищеварительного канала скорее всего связаны с поступлением заведомо повышенных дозировок препарата. Поэтому в дальнейших клинических испытаниях дозозависимым эффектам будет уделено особое внимание.

Таким образом, в случае успешного прохождения всех необходимых последующих исследований, разработанная рецептура позволит расширить ассортимент лекарственных средств в отечественной практической ихтиологии, дополнив его препаратом для профилактики и лечения массово распространенных болезней печени рыб.

