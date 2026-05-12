Россиянам посоветовали упражнение с запоминанием слов для тренировки памяти

Врач Ткачева: упражнение на запоминание слов помогает создать когнитивный резерв
С возрастом память и скорость мышления неизбежно меняются, и чтобы компенсировать эти процессы, важно формировать так называемый когнитивный резерв. Для этого можно проводить небольшую тренировку мозга с помощью упражнения для запоминания слов, рассказала «Газете.Ru» директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

«Попробуйте упражнение: посмотрите на список слов и постарайтесь запомнить их за 30 секунд: яблоко, мост, книга, река, свеча, поезд, лес, окно, чай, камень. Теперь закройте их и попробуйте воспроизвести как можно больше слов. Если вы вспомнили 7–10 слов — это отличный результат, 4–6 слов — хороший уровень, менее 4 слов — значит надо больше тренироваться. Чтобы усложнить задачу, можно попробовать воспроизвести слова в обратном порядке или через несколько минут. Можно использовать любой список из 10 слов. Для улучшения зрительной памяти можно попробовать другое упражнение. Выберите 5–7 предметов в комнате. В течение одной минуты внимательно их рассматривайте. Закройте глаза и представьте каждый предмет, описывая детали», — объяснила врач.

Также создать когнитивный резерв помогают изучение иностранного языка, освоение музыкального инструмента, а еще шахматы и другие стратегические игры.

«Начинать лучше с одного нового занятия, чтобы не распылять внимание. Полезно записаться на курсы: они дают базу и помогают быстрее погрузиться в процесс, особенно если речь идет о навыках вроде музыки или живописи (еще один плюс групповых занятий — социализация). Не менее важно выработать регулярность. На первых порах продолжительность занятий не так важна, как их стабильность. Какое бы занятие вы ни выбрали, есть простой принцип: мозг должен сталкиваться с вызовом, а вы — получать удовольствие. Если занятие не приносит вам удовольствие, то оно никогда не станет частью вашей жизни», — заключила доктор.

Ранее учёные выяснили, что аэробные тренировки защищают от хронического стресса, снижая выработку кортизола.

 
