Назван популярный витамин, незаметно препятствующий лечению рака

Популярные добавки с биотином, которые многие пациенты принимают для восстановления волос после лечения рака, могут искажать результаты анализов и мешать диагностике. Об этом предупредили специалисты Комплексного онкологического центра Университета штата Огайо имени Артура Джеймса и Ричарда Солове. Работа опубликована в журнале JCO Oncology Practice.

Биотин, также известный как витамин B7, широко рекламируется как средство для укрепления волос и ногтей. Однако, по словам онкодерматолога Бриттани Далмейдж, научных доказательств эффективности биотина при выпадении волос после лечения рака почти нет.

При этом добавка может вмешиваться в работу лабораторных тестов, используемых для контроля онкологических заболеваний. Речь идет, в частности, об анализах на рак простаты, молочной железы, щитовидной железы и яичников.

«Биотин не меняет уровень гормонов в организме, но влияет на методы их измерения в анализах крови», — объяснила Далмейдж.

По ее словам, биотин способен искусственно занижать показатели простат-специфического антигена и тиреотропного гормона, что может скрыть рецидив заболевания. В других случаях он, наоборот, способен ложно повышать уровни эстрогена или тестостерона и влиять на назначение терапии.

Кроме того, биотин способен искажать анализ на тропонин — маркер сердечного приступа.

Исследовательница отмечает, что многие пациенты начинают принимать биотин самостоятельно, узнав о нем из интернета или по совету знакомых. При этом истинный дефицит витамина B7 встречается редко, поскольку он содержится во многих продуктах — яйцах, мясе, молочных продуктах, овощах и фруктах.

Далмейдж призвала онкологов заранее обсуждать с пациентами проблему выпадения волос и предупреждать о возможных рисках биотина.

В качестве более безопасного варианта врач рекомендует миноксидил — препарат для стимуляции роста волос. Он продается без рецепта в виде растворов и пенок.

Пациентка с раком молочной железы Анна Малаголи рассказала, что после ремиссии начала принимать большие дозы биотина для восстановления волос, но позже столкнулась с противоречивыми результатами анализов. По ее словам, миноксидил оказался значительно эффективнее.

«Очень важно слушать врачей и не заниматься самолечением», — отметила она.

