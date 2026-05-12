Ученые предложили новый способ поиска инопланетян

Исследователи предложили новый подход к поиску жизни за пределами Земли — не по отдельным молекулам, а по скрытым статистическим закономерностям в их распределении. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

На протяжении десятилетий ученые пытались найти химические следы жизни на других планетах и спутниках, анализируя аминокислоты, жирные кислоты и другие органические соединения. Однако проблема в том, что многие такие вещества могут образовываться и без участия живых организмов — например, в метеоритах или при химических реакциях в космосе.

Авторы новой работы предложили искать не сами молекулы, а характерные паттерны их организации. Для этого они использовали статистический подход, применяемый в экологии для оценки биоразнообразия.

Исследователи проанализировали около 100 наборов данных, включавших образцы микробов, почв, ископаемых остатков, метеоритов, астероидов и синтетических веществ, полученных в лаборатории.

Оказалось, что аминокислоты в живых системах обычно более разнообразны и распределены более равномерно, чем в неживой химии. Для жирных кислот наблюдалась противоположная картина.

«Мы показываем, что жизнь производит не только молекулы, но и определенный организационный принцип, который можно увидеть с помощью статистики», — рассказал доцент кафедры планетологии Калифорнийского университета в Риверсайде Фабиан Кленнер.

По словам ученых, метод оказался неожиданно устойчивым даже при анализе сильно измененных или древних образцов. Например, статистические признаки биологического происхождения сохранились даже в ископаемой скорлупе динозавровых яиц.

Авторы считают, что новый подход может использоваться в будущих космических миссиях для поиска признаков жизни на Марсе, Европе, Энцеладе и других объектах Солнечной системы.

«Ни один метод сам по себе не сможет окончательно доказать существование внеземной жизни. Но если несколько независимых подходов будут указывать в одном направлении, это станет очень весомым аргументом», — отметил Кленнер.

Ранее в «Божественной комедии» Данте обнаружили описание древней космической катастрофы.