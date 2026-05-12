Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Наука

Ученые предложили новый способ поиска инопланетян

Nature: паттерны организации молекул можно использовать для поиска инопланетян
Marko Aliaksandr/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи предложили новый подход к поиску жизни за пределами Земли — не по отдельным молекулам, а по скрытым статистическим закономерностям в их распределении. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

На протяжении десятилетий ученые пытались найти химические следы жизни на других планетах и спутниках, анализируя аминокислоты, жирные кислоты и другие органические соединения. Однако проблема в том, что многие такие вещества могут образовываться и без участия живых организмов — например, в метеоритах или при химических реакциях в космосе.

Авторы новой работы предложили искать не сами молекулы, а характерные паттерны их организации. Для этого они использовали статистический подход, применяемый в экологии для оценки биоразнообразия.

Исследователи проанализировали около 100 наборов данных, включавших образцы микробов, почв, ископаемых остатков, метеоритов, астероидов и синтетических веществ, полученных в лаборатории.

Оказалось, что аминокислоты в живых системах обычно более разнообразны и распределены более равномерно, чем в неживой химии. Для жирных кислот наблюдалась противоположная картина.

«Мы показываем, что жизнь производит не только молекулы, но и определенный организационный принцип, который можно увидеть с помощью статистики», — рассказал доцент кафедры планетологии Калифорнийского университета в Риверсайде Фабиан Кленнер.

По словам ученых, метод оказался неожиданно устойчивым даже при анализе сильно измененных или древних образцов. Например, статистические признаки биологического происхождения сохранились даже в ископаемой скорлупе динозавровых яиц.

Авторы считают, что новый подход может использоваться в будущих космических миссиях для поиска признаков жизни на Марсе, Европе, Энцеладе и других объектах Солнечной системы.

«Ни один метод сам по себе не сможет окончательно доказать существование внеземной жизни. Но если несколько независимых подходов будут указывать в одном направлении, это станет очень весомым аргументом», — отметил Кленнер.

Ранее в «Божественной комедии» Данте обнаружили описание древней космической катастрофы.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!