В «Божественной комедии» Данте обнаружили описание древней космической катастрофы

«Божественная комедия» содержит не только религиозные образы и философские аллегории, но и описание гигантской космической катастрофы. К такому выводу пришел исследователь Тимоти Бербери, сопоставивший текст Данте с современными теориями падения астероидов и образования кратеров. Об этом сообщает European Geosciences Union (EGU).

По мнению ученого, описанное в поэме падение Сатаны (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) можно интерпретировать как столкновение Земли с огромным небесным телом. Согласно этой гипотезе, Сатана в произведении выступает не только символом зла, но и своеобразным «ударным объектом», который врезался в Южное полушарие и достиг центра планеты.

Бербери предполагает, что сила удара вытолкнула земную массу в Северное полушарие, а сам Ад оказался гигантским кратером, уходящим к центру Земли. Одновременно выброшенные породы якобы сформировали гору Чистилища на противоположной стороне планеты.

Исследователь сравнивает масштаб описанной Данте катастрофы с падением астероида Чиксулуб, которое связывают с вымиранием динозавров около 66 миллионов лет назад. В своей работе он также проводит параллели с межзвездным объектом Оумуамуа и крупнейшим найденным метеоритом метеорит Гоба.

Отдельное внимание ученый уделил знаменитым девяти кругам ада. По его мнению, они напоминают концентрические кольца гигантских ударных кратеров, которые наблюдаются на Луне, Венере и других небесных телах.

Бербери считает, что Данте интуитивно описал структуры, похожие на многоуровневые кратеры, возникающие при мощных космических столкновениях. Кроме того, исследователь увидел в тексте намеки на идеи, связанные с проникновением крупных объектов через земную кору и их движением на огромной скорости.

Автор работы подчеркивает, что в эпоху Данте в европейской науке еще преобладали аристотелевские представления о «совершенных и неизменных небесах». Поэтому идея о том, что небесные тела способны физически менять облик Земли, выглядела необычной для своего времени.

По мнению Бербери, древние литературные произведения и мифы могут хранить наблюдения о природных катастрофах задолго до появления современной науки. Исследователь называет «Божественную комедию» своеобразным геофизическим мысленным экспериментом, который неожиданно перекликается с современной метеоритикой.

