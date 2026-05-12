Назван самый эффективный метод борьбы со стрессом

Физическая активность помогает мозгу иначе обрабатывать негативные переживания и снижает эмоциональный стресс. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Работа опубликована в журнале Mental Health and Physical Activity (MHPA).

Авторы исследования — Хайтин Чжу и Ифань Чжан — проанализировали данные из области психологии, нейронауки и физиологии спорта и предложили единую модель того, как физическая активность влияет на эмоциональную регуляцию.

Ученые отмечают, что при столкновении со стрессом мозг проходит несколько этапов: сначала человек воспринимает ситуацию, затем фокусирует внимание на определенных деталях, оценивает происходящее и только после этого формирует эмоциональную реакцию. Если негативные переживания постоянно «прокручиваются» в голове, этот цикл может усиливать тревогу и стресс.

По данным исследователей, даже одна тренировка способна временно изменить работу сразу нескольких когнитивных систем. Во время физической нагрузки внимание переключается с тревожных мыслей на движения и внешние стимулы. Одновременно активируются зоны мозга, связанные с самоконтролем и гибкостью мышления, благодаря чему человеку становится проще переосмысливать неприятные события.

Кроме того, физическая активность помогает ослаблять влияние негативных воспоминаний. Особенно эффективно это происходит при сложных упражнениях, требующих координации и концентрации внимания: они конкурируют за ресурсы мозга, необходимые для повторного переживания неприятных событий.

Еще один механизм связан с системой вознаграждения. Умеренные аэробные нагрузки стимулируют выработку дофамина — нейромедиатора, связанного с чувством удовольствия и мотивацией. Это помогает переключить мозг из состояния тревожного ожидания в более активный и позитивный режим.

По мнению авторов, регулярные тренировки работают иначе, чем разовая нагрузка. Если отдельное занятие дает кратковременный эффект, то привычка к физической активности постепенно формирует более устойчивые механизмы эмоциональной устойчивости.

Особенно полезными исследователи считают практики, сочетающие движение и концентрацию внимания, например йогу и тайцзи. Такие занятия помогают человеку лучше удерживать внимание на текущем моменте и спокойнее реагировать на стрессовые ситуации.

Авторы подчеркивают, что эффект физических нагрузок может различаться в зависимости от возраста, уровня подготовки и психического состояния человека. Поэтому универсального режима тренировок для эмоционального здоровья не существует.

