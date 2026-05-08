Врач назвала людей, которые склонны к появлению механического акне

Механическое воздействие на кожу может спровоцировать так называемое механическое акне. К этой проблеме склонны люди, которые имеют жирную и комбинированую кожу, склонность к потливости, люди, регулярно носящие маски, шлемы и спортивную экипировку, а также люди с уже имеющейся угревой болезнью, — рассказала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог, основатель сети клиник эстетической медицины «Реформа» Наталья Михайлова.

«Пусковым механизмом выступает гиперсекреция сальных желез вследствие постоянного трения, давления, перегрева и окклюзии, которая приводит к закупорке пор, воспалению и появлению высыпаний. С этой проблемой часто сталкиваются люди, регулярно носящие маски, шлемы и спортивную экипировку, особенно с высокими воротниками-стойками, контактирующими с областью нижней челюсти. Даже привычные действия — касание лица руками или прикладывание телефона к щеке — могут способствовать развитию акне», — заметила врач.

Также в группу риска попадают, по словам врача, обладатели жирной и комбинированной кожи, склонной к гиперпродукции себума (кожного сала), а также люди с уже имеющейся угревой болезнью или повышенной потливостью. Дополнительным провоцирующим фактором может стать плотная декоративная косметика.

«Ситуацию могут усугублять ошибки в уходе, например, агрессивное очищение кожи «до скрипа». Частое использование скрабов (особенно с абразивными частицами) и спиртосодержащих средств разрушает липидный слой, провоцируя еще большую выработку себума. Это провоцирует воспаление и нарушает барьерные функции кожи», — заметила доктор.

Уход за кожей при склонности к механическому акне должен быть бережным и последовательным.

«Первый этап — снятие макияжа с помощью молочка или мицеллярной воды. Второй этап — очищение средствами для проблемной кожи с противовоспалительным действием. В состав уходовых средств могут входить успокаивающие компоненты: экстракты ромашки, календулы, солодки, клевера, а также пантенол и аллантоин. После очищения важно использовать увлажняющий крем с восстанавливающим действием. Для профилактики механического акне важно по возможности минимизировать трение и давление на кожу. Если этого избежать нельзя, после контакта кожу следует бережно очистить и восстановить гидролипидный барьер с помощью увлажняющих и успокаивающих средств», — заключила медик.

При появлении стойких высыпаний рекомендуется обратиться за консультацией к врачу-косметологу.

