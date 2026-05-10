Неврологи обнаружили неожиданный эффект кофеина на мозг

Исследователи из Римского биомедицинского кампуса выяснили, что кофеин способен изменять работу так называемой электрической тормозной системы мозга — механизма, который помогает нервной системе подавлять лишние двигательные сигналы в ответ на внешние раздражители. Результаты исследования опубликованы в Clinical Neurophysiology (CNeuro).

В эксперименте участвовали 20 здоровых добровольцев. В разные дни они жевали жевательную резинку с 200 миллиграммами кофеина (аналогичное количество содержится примерно в двух чашках кофе), — либо плацебо. На втором этапе ученые оценивали работу мозга с помощью транскраниальной магнитной стимуляции — метода, при котором магнитные импульсы воздействуют на моторную кору головного мозга.

Исследователи изучали, как мозг временно «тормозит» двигательные сигналы после сенсорного раздражения. Для этого участникам сначала подавали слабый электрический импульс на запястье, а затем — магнитный импульс на область мозга, отвечающую за движение. В норме сенсорный сигнал ненадолго подавляет активность моторной коры, из-за чего мышечное сокращение становится слабее.

После употребления кофеина этот тормозящий эффект усиливался. Особенно заметным он был в очень коротком временном окне — примерно через 19-21 миллисекунду после сенсорного сигнала.

Авторы работы предполагают, что кофеин влияет на системы мозга, связанные с ацетилхолином и ГАМК — веществами, регулирующими возбуждение и торможение нервных клеток. Кроме того, после приема кофеина моторная кора в целом становилась более чувствительной к внешней стимуляции.

Ученые отмечают, что результаты могут иметь практическое значение для неврологии. Поскольку кофеин способен изменять показатели работы мозга, пациентам, вероятно, стоит избегать кофе перед некоторыми диагностическими тестами. В противном случае стимулятор может скрыть нарушения или исказить результаты обследования.

В дальнейшем исследователи планируют изучить, как кофеин влияет на мозг людей с болезнью Альцгеймера и Паркинсона, при которых системы нервного торможения обычно работают хуже.

