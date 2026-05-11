Ученые назвали продукты, увеличивающие риск преждевременной смерти

Частое употребление ультраобработанных продуктов может значительно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. К такому выводу пришла международная команда исследователей под руководством профессоров Луиджина Гуасти, Мариалаура Боначчо, Массимо Пьеполи и Личия Якковьелло. Работа опубликована в журнале European Heart Journal (EHJ).

Ультраобработанными называют продукты промышленного производства с большим количеством добавок, ароматизаторов, эмульгаторов и других ингредиентов. К ним относятся сладкие газировки, снеки, колбасы, полуфабрикаты, сладкие завтраки, промышленная выпечка и многие готовые блюда.

Авторы проанализировали результаты всех доступных исследований, посвященных связи таких продуктов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Выяснилось, что люди, употребляющие больше всего ультраобработанной пищи, имеют до 19% более высокий риск развития сердечных заболеваний, на 13% чаще сталкиваются с фибрилляцией предсердий и могут иметь до 65% более высокий риск смерти от сердечно-сосудистых причин по сравнению с теми, кто ест таких продуктов меньше всего. Кроме того, ультраобработанная пища связана с ожирением, диабетом второго типа, повышенным давлением и нарушениями жирового обмена.

По словам профессора Гуасти, такие продукты постепенно вытесняют традиционное питание.

«Исследования показывают, что ультраобработанные продукты связаны с несколькими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая ожирение, диабет и гипертонию, а также с риском развития и смерти от болезней сердца», — отметила она.

Исследователи объясняют возможный вред тем, что подобная пища обычно содержит много соли, сахара и насыщенных жиров. Кроме того, в ней присутствуют различные добавки и вещества, возникающие при промышленной переработке. Они могут провоцировать воспаление, нарушать обмен веществ, влиять на микробиом кишечника и способствовать перееданию.

Авторы подчеркивают, что даже продукты с «хорошим» составом могут оставаться ультраобработанными и потенциально вредными.

Эксперты призвали врачей обсуждать потребление ультраобработанной пищи с пациентами наряду с физической активностью, курением и употреблением алкоголя. Также они предлагают обновить рекомендации по питанию и сделать маркировку продуктов более понятной.

При этом исследователи отмечают, что большинство имеющихся данных пока основано на наблюдательных исследованиях, а для окончательных выводов необходимы долгосрочные клинические испытания.

